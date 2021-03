La torre di Babele è stata per secoli la rappresentazione più calzante di questo fenomeno. Da quando l’homo sapiens ha popolato la terra, si sono sviluppate migliaia di lingue diverse. Sulla loro nascita e su come siano nate, gli esperti ancora oggi si dividono in molte interpretazioni.

Alcune si sono sviluppate maggiormente, altre si sono diffuse con maggiore intensità. Alcune lingue fanno parte di una stessa famiglia, proprio come l’italiano e il francese. Politica, economia e cultura sono da sempre i vettori di questa diffusione. Sembra proprio che più uno Stato, un popolo è potente, più è possibile che la sua lingua diventi conosciuta nel mondo intero.

Una volta era certamente il greco, poi il latino, poi l’italiano, poi il francese e per ultimo l’inglese. Lo vediamo nella vita di tutti i giorni: usiamo parole inglesi anche quando potremmo usare una traduzione italiana. “Meeting” ha preso il posto di riunione, “call” di chiamata e via dicendo. Quindi, potremmo legittimamente pensare che è l’inglese la lingua attualmente più parlata al mondo. Invece, no. Ci sbagliamo di grosso. Ecco l’incredibile lingua più parlata al mondo e non è l’inglese.

Cinese

Sì, la lingua più diffusa al mondo è proprio il cinese mandarino. Stiamo parlando di una lingua parlata all’incirca da un miliardo di persone. Questa lingua è parlata principalmente in Cina, a Singapore e a Taiwan.

Tuttavia, è anche ben conosciuta in tutta la regione, Vietnam e Corea compresi. Il problema di questa diffusione riguarda però la sua uniformità culturale. Sebbene l’inglese, e anche lo spagnolo, siano parlati in varie latitudini del mondo, il cinese è praticamente parlato solo da cinesi o da popoli affini.

Lingua molto complessa per chi proviene da una cultura latina o anglosassone, difficilmente diventerà la nuova lingua franca mondiale. Non preoccupiamoci troppo dunque, non dovremo mai (si spera) impararlo. Anche perché, ed è un fatto assodato, già dovremmo imparare almeno l’inglese e per noi italiani sembra essere molto difficile. Ecco l’incredibile lingua più parlata al mondo e non è l’inglese.