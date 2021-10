Abbiamo recentemente visto questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti. In questo articolo odierno invece tratterremo di una famiglia di sostanze naturali che la scienza riconosce come una vera e propria ancora di salvezza per la nostra salute: i flavonoidi. Soprattutto in questo periodo dell’anno, ma anche della nostra vita in cui l’attenzione dell’opinione pubblica è rivolta soprattutto alla salute. I flavonoidi hanno essenzialmente funzione antiossidante, sono in grado anche di colorare la frutta e la verdura in cui sono ospitati e costituiscono una barriera difensiva importante per le difese immunitarie.

Una barriera difensiva importante per le difese immunitarie

Il flavonoide con funzione antiossidante che mette a disposizione le sue virtù è la quercetina. Considerata dalla medicina come una delle sostanze naturali più attive in assoluto nella costruzione delle nostre barriere difensive. Si presenta abbondantemente in piante medicinali di una certa importanza come il sambuco e l’iperico. Uno dei suoi poteri principali è quello di rafforzare le pareti dei capillari, teatro di attacchi quotidiani da parte di sostanze nemiche come i radicali liberi.

Ecco in quali cibi possiamo trovare questo antiossidante vitale per la salute ma quasi sconosciuto

La quercetina che vanta anche importanti proprietà antibatteriche è presente anche in alcuni alimenti che mangiamo quotidianamente:

capperi;

peperoni gialli;

cipolle;

frutti di bosco;

mele;

sedano.

Quando parliamo anche del beneficio e della ricchezza di antiossidanti nel tè verde lo dobbiamo proprio grazie alla presenza della quercetina.

Un antiossidante sempre più importante nella ricerca contro il cancro

Viene anche dagli studi riconosciuti a livello mondiale del CNR l’importanza di questo flavonoide addirittura nella lotta al cancro. In particolare, proprio in questi mesi si stanno concentrando le attenzioni e le attività degli studiosi che vedono nella quercetina un potenziale aiuto contro la leucemia. Finora gli studi e le prove di laboratorio degli scienziati del CNR starebbero addirittura dimostrando l’incredibile potenzialità della quercetina. Questo potentissimo antiossidante, studi ed esperimenti alla mano, sarebbe in grado di prevenire la degenerazione della cellula normale in tumorale. Ma, anche di bloccare il processo tumorale in corso. Ancora una volta il plauso da parte di tutti noi ai ricercatori e agli scienziati italiani che si stanno dimostrando di un valore assolutamente incredibile. Stiamo infatti diventando non solo un popolo di navigatori, poeti e santi, ma anche di scienziati di eccezionale livello.

