Da tutta la vita sentiamo dire che mangiare i carboidrati a cena fa ingrassare. Complice l’andare a dormire che non ci permette di stare in movimento come durante il giorno, ma non solo. Leggende e racconti vari ci fanno credere che i carboidrati la sera facciano lievitare in maniera sconsiderata. La domanda che ci poniamo è: sarà vero? Probabilmente ci sarà qualcosa di vero, ma l’esagerazione tende sempre a prendere il sopravvento.

Quali sono le vere ragioni

Per quali ragioni dovremmo evitare la pasta a cena? I motivi sembrano essere di natura metabolica. Il primo ha a che fare col metabolismo dell’insulina che si dice essere più lento la notte rispetto alle ore del giorno. L’altro motivo riguarda proprio il consumo calorico. Durante il giorno siamo sempre in movimento e il nostro corpo brucia molte energie. Di notte la situazione cambia. Si passa dal movimento tipico delle ore diurne al totale riposo notturno in cui non si consumano energie.

Abbiamo detto però che queste motivazioni non sono vere al 100%. Per prima cosa, l’aumento e la perdita di peso dipendono dal bilancio energetico. Ciò significa che se consumiamo meno di quanto mangiamo allora dimagriremo, mentre al contrario ingrasseremo.

D’altra parte, i carboidrati sono importanti per il sistema nervoso e quindi per il buon funzionamento del cervello che durante la notte deve ricaricarsi.

Ecco in quali casi mangiare i carboidrati la sera non fa ingrassare

E come non pensare agli sportivi. Chi pratica un’attività motoria ad alta intensità, avrà bisogno dei carboidrati per un corretto recupero muscolare.

Dopo aver sfatato almeno in parte le credenze quasi popolari sulla pasta a cena, abbiamo un quadro più chiaro. Il consumo di carboidrati la sera dipende da quanto mangiamo e soprattutto da quanto abbiamo mangiato nell’arco della giornata. Allo stesso modo, dipende non solo da quanto ma anche da cosa abbiamo ingurgitato. Questo rientra nella più classica necessità di apportare le giuste e bilanciate proprietà nutritive al nostro organismo. Infine, dipende certamente dall’attività fisica che svolgiamo. Una persona sedentaria non può essere paragonata ad una che pratica jogging quotidianamente.

Ecco in quali casi mangiare i carboidrati la sera non fa ingrassare e attenzione a non farsi ingannare dalle troppe dicerie.