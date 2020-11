Un frutto un po’ sottovalutato nella nostra alimentazione è sicuramente il kiwi. Eppure non solo è un frutto estivo, ottimo per le macedonie. Anzi, la raccolta di kiwi italiani avviene proprio in questo periodo. Vediamo come funziona e perché mangiare kiwi può migliorare la nostra salute.

Cos’è il kiwi

Il kiwi è un frutto originario della Cina, ma fu introdotto in Europa intorno alla metà del 1800. All’inizio era solo una pianta ornamentale, ma ora il kiwi è molto diffuso nei mercati europei. E la sua coltivazione è stata introdotta anche in Italia.

Ecco in quale periodo si trovano questi frutti pieni di benefici

Se parliamo di kiwi d’importazione, questo frutto si può trovare tutto l’anno. Ma se vogliamo dei kiwi italiani è proprio questo il momento giusto.

Sì perché il periodo di raccolta di kiwi in Italia è tra fine ottobre e inizio novembre. In alcune zone può anche allungarsi a inizio dicembre, ma solo in quelle più calde. Non bisogna rischiare di arrivare al periodo delle gelate invernali altrimenti si può perdere tutto il raccolto.

Il kiwi è un frutto un po’ complesso da coltivare. Infatti a differenza di altri più diffusi, pensiamo alla banana o alla pera, la sua buccia non cambia colore arrivato a maturazione. I coltivatori dovranno fare delle analisi specifiche per capire la quantità di zuccheri contenuta. E quindi se il frutto è maturo.

Spesso in commercio troviamo dei kiwi ancora leggermente acerbi. Per velocizzare la maturazione basta metterli in un sacchetto vicino alle banane o alle mele. Per capire se è arrivato a maturazione deve risultare morbido al tatto. Ma non troppo, in quel caso è troppo maturo. Esistono alcuni modi per utilizzare i kiwi troppo maturi.

Perché mangiarli

Mangiare kiwi è un’ottima soluzione se si hanno problemi di stitichezza. È un lassativo naturale. Contiene molta vitamina C che potenzia il sistema immunitario ed è anche un antiossidante.

Un piccolo trucco per mangiare il kiwi senza togliere la buccia. Tagliarlo in due e mangiarlo con il cucchiaino. È un ottimo snack, veloce e nutriente.

Attenzione. Alcune persone risultano allergiche. Soprattutto alla buccia esterna. Quindi meglio controllare con il proprio medico curante se non è la prima volta che lo si mangia.

Ed ecco in quale periodo si trovano questi frutti pieni di benefici. Non ci resta che aspettare qualche giorno per trovare all’ortofrutta i kiwi prodotti in Italia. Meglio comprare kiwi italiani, soprattutto in questo momento. Così da dare una mano all’economia, risparmiare e rinforzare il nostro sistema immunitario.