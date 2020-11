Questa pandemia e i movimenti ecologici dell’ultimo periodo hanno portato dei cambiamenti sostanziali nel modo di rapportarci con il nostro pianeta. Fortunatamente, questo mutamento di prospettiva ha portato una maggiore consapevolezza riguardo ai temi ambientali.

Per questo molti Paesi si stanno aggiornando e, finalmente, il cambiamento è sbarcato anche in Italia. Ecco in quale grande città d’Italia non si potrà più fumare all’aperto senza incorrere in salate sanzioni. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il divieto che a breve entrerà in atto

Ecco in quale grande città d’Italia non si potrà più fumare all’aperto senza incorrere in salate sanzioni. Si tratta di Milano, capoluogo da sempre all’avanguardia in questo genere di iniziative.

La nuova disposizione è stata emanata da Palazzo Marino ed entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Da inizio anno non sarà più possibile fumare se non in certe aree dedicate, tenendo una distanza di almeno dieci metri dalle altre persone.

Alcune delle zone in cui non sarà più possibile accendersi una sigaretta saranno quelle più frequentate: i parchi, i mezzi pubblici e anche gli impianti sportivi. Il divieto sarà anche valido nelle immediate prossimità di questi luoghi. Non sarà più possibile, infatti, fumare mentre si aspetta alla fermate del tram.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dal 2025 si mira a rendere la metropoli totalmente smoke free. L’obiettivo è quello di ridurre le Pm10, ovvero le particelle inquinanti presenti nell’atmosfera.

Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi articoli che propongono diverse notizie aggiornate sui nuovi divieti e sulle nuove iniziative che vengono introdotte nelle città italiane. Ad esempio ecco qui un’iniziativa per rilanciare il turismo nella capitale meneghina, la terza notte gratis dopo due giorni di soggiorno.