Ecco in cosa potrebbero essere favoriti o sfavoriti i segni zodiacali nei prossimi giorni a causa della Luna calante

La Luna, il misterioso satellite a cui poeti e scrittori sin dall’antichità si sono rivolti, ha un enorme influsso nella nostra vita quotidiana. Basta pensare all’influsso delle maree e al ciclo mestruale delle donne. Anche secondo gli astrologi la Luna ha un ruolo fondamentale e gioca a influenzare i segni zodiacali durante il suo passaggio.

Luna compagna preziosa

Ci troviamo nei giorni dell’ultima settimana di gennaio e la Luna calante farà il suo passaggio sui segni dello Scorpione, del Sagittario e del Capricorno.

Ogni passaggio prevede una messa a fuoco sulle risoluzioni e problematiche per la nostra vita quotidiana. Vediamo con attenzione cosa sarà meglio fare in questi ultimi giorni del primo mese dell’anno.

Ad esempio, nei giorni in cui la Luna calante sarà nello Scorpione, uno dei segni d’acqua, potremo seminare piante con foglie ed eventualmente seccare quelle già raccolte.

Poiché la luna in Scorpione porta un po’ di problemi alle vie urinarie, sarà bene bere abbondante acqua naturale ed evitare bibite gassate o zuccherate. Saranno giorni favoriti per la meditazione e la respirazione, quindi potremmo approfittarne per fare yoga. Otterremo migliori risultati e prestazioni. La Luna nel passaggio in questo segno infine favorisce l’amore e la passione.

Nel successivo passaggio in Sagittario, segno di fuoco, che durerà per circa due giorni potremo concentrarci sul piantare nuovi frutti, estirpare le vecchie piantine e pulire il terreno dai vermi infestanti.

A livello fisico, potrebbero manifestarsi dolori ossei alle gambe e alle cosce. Saranno favoriti dunque i movimenti muscolo scheletrici, le passeggiate e i massaggi.

Nell’ultimo e successivo passaggio entro la fine del mese, la Luna sarà in Capricorno. Potremo dare vita al perfezionamento della nostra forma fisica con esercizi ginnici mirati. Dopo lo yoga e le passeggiate, è arrivato il momento di fare un po’ di stretching per i nostri dolori muscolari. E se persistono problemi ossei, sappiate che è proprio questo apparato il meno favorito al momento. Bisognerà aspettare solo qualche giorno. Molta cura e attenzione anche alla pelle, perché potremmo vedere eruzioni o sfoghi. Dedichiamo la giusta cura al nostro viso, d’altronde, si sa, con l’inverno, bisognerebbe già prendere le giuste precauzioni.

Con la Luna calante in Capricorno sarà bene approfittare di una bella depilazione, durerà più a lungo e avrà un ottimo risultato.

Nell’orto, potremmo approfittare per eliminare le erbacce e seminare verdure invernali che si sviluppano in profondità, come carote e patate.

Dunque, ecco in cosa potrebbero essere favoriti o sfavoriti i segni zodiacali nei prossimi giorni a causa della Luna calante.