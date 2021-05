Per chi si allena in maniera costante, l’alimentazione è fondamentale.

Ottenere grandissimi risultati per chi fa sport in generale, ancor di più per chi fa palestra, richiede un’ottima alimentazione.

Esistono periodi di massa muscolare, di definizione, che vanno ovviamente correlati a una dieta apposita.

Senza una giusta alimentazione, sarà veramente difficile ottenere grandi risultati.

È sempre consigliato farsi seguire da una persona competente e del campo.

Può essere un personal trainer o un dietologo.

Consigli base sono di avere una dieta equilibrata e varia.

Consumare tra i cinque e i sei pasti al giorno:

colazione

spuntino mattutino

pranzo

spuntino pomeridiano

cena

Per chi volesse poi anche uno spuntino notturno, prima di andare a dormire, consigliato specialmente per chi sta in una fase di massa.

Cercare ovviamente di utilizzare fonti proteiche di qualità, carne e pesce.

In particolare è consigliata la carne di pollo e vitello, limitando la carne rossa a una volta a settimana.

Pesce anche tre volte a settimana. Per pesce s’intende merluzzo, platessa, cernia, pesce spada, spigola, sgombro.

Insomma c’è un’ampia scelta.

Importantissima anche la verdura, lattuga, verza, melanzane, carote e finocchi.

Da non sottovalutare i finocchi, perfetti per sopperire a eventuali attacchi di fame durante la giornata.

Ecco importantissimi consigli per chi segue una dieta e in particolare sul famigerato sgarro settimanale.

Un giorno di sgarro durante la dieta è lecito.

Prendersi un giorno libero, per mangiare alimenti “proibiti” durante la settimana, è molto importante.

È una valvola di sfogo che permetterà poi di seguire un regime alimentare più rigoroso.

Ovviamente è concesso un giorno solo non a caso, poiché piccoli sgarri durante la settimana metterebbero seriamente a repentaglio i tanti sforzi fatti durante la settimana.

Un giorno di sgarro però non significa che è concesso mangiare qualsiasi cosa ci sia a tavola o nella dispensa.

Mangiare in una sola giornata pizza, lasagne, e tante altre fonti caloriche farebbero perdere nel giro di poche ore i tantissimi sforzi fatti.

Bisogna “sgarrare” ma con criterio.

Magari la domenica a pranzo si mangia tranquillamente, godendosi in pieno il pasto, ma già dalla sera si torna a regime.

