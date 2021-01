Il vino è conosciuto per il suo gusto, per la facilità con cui ci fa intrattenere relazioni sociali e per la sua magia. Ce ne sono di mille tipi, prezzi, caratteristiche e gradazioni. De gustibus, certo, ma ci sono dei vini che sono oggettivamente straordinari.

Oggi vogliamo concentrarci sul più straordinario che esista. Certificato dalla critica, gradito dai consumatori e riconosciuto dal mercato, questo vino è un nettare che gli dei si sono lasciati scappare in terra. Ecco il vino straordinario che fa bene alla salute e ci allunga la vita.

Borgogna mon amour

Per trovarlo, dobbiamo recarci o in Borgogna o nella nostra enoteca preferita in città. Quando diremo il suo nome, godremo subito della totale stima dell’enologo. Se ci recheremo proprio in Borgogna a cercarlo, avremo una delle più belle esperienze della vita.

Stiamo parlando di lui, il “Romanée-Conti”. Emblema della Borgogna, è vinificato con uve 100% pinot nero, come da stretta tradizione.

Perché fa bene alla salute? Perché è così caro che ne berremo talmente poco da non avere nessun effetto secondario. A parte la boutade, fa bene alla salute perché essendo un vino così d’eccezione, non potremo davvero abusarne.

Allunga la vita? certo. Da Einstein in poi abbiamo capito che il tempo è una variabile relativa. Non passa, infatti, sempre allo stesso modo. La nostra percezione del suo scorrere dipende molto da come ci sentiamo e da cosa stiamo facendo. Bevendo questo nettare divino, ci sentiremo come in paradiso.

Almeno una volta nella vita, il “Romanée-Conti” va provato assolutamente. Ciò che distingue una vita da una sopravvivenza sono determinate scelte che compiamo per noi. E questa è senza dubbio tra le migliori.

Ecco il vino straordinario che fa bene alla salute e ci allunga la vita. Se, invece, vogliamo scegliere una bollicina per festeggiare qualcosa, ecco un importante consiglio di ProiezionidiBorsa.