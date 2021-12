Arriva un’altra vigilia di Natale e noi, come ogni anno, ci barcameniamo tra liste regali e conto in banca. Abbiamo già scelto la soluzione migliore per i nostri nipotini, ma siamo ancora indecisi su cosa regalare al nostro migliore amico. Sappiamo benissimo che è un amante del buon vino, ma siamo stufi della solita bottiglia con la ceralacca. E se esistesse la possibilità di fare un’esperienza culinaria condivisa? Possiamo fare un’eccezione e, solo per quest’anno, scegliere il regalo perfetto insieme a lui.

Le enoteche sono le nostre isole felici nascoste

Un buon compromesso natalizio potrebbe rispolverare vecchie conoscenze cittadine. In ognuna delle nostre città, piccole o grandi che siano, esistono piccole realtà che promuovono e vendono prodotti locali.

Le enoteche, per esempio, sono luoghi magici dove possiamo trovare vini di ogni tipologia, riposti in enormi scaffali di legno. Rosso, bianco, rosé e spumanti, ecco che si aprono davanti ai nostri occhi una serie di possibilità per queste festività natalizie. Il supermercato è sicuramente più invitante e le bottiglie esposte sembrano esattamente fare per noi. Ma come capire realmente se si tratta di un vino buono? La bellezza dell’enoteca sta nel fatto che potremo degustare il vino prima di acquistarlo, scoprendo così se fa al caso nostro. La degustazione viene spesso accompagnata da un assaggio di formaggi e salumi del posto. Quale migliore occasione per passare del tempo con gli amici e scegliere l’uva che incontra i gusti di tutti?

Ecco il vino giusto per fare bella figura in questo Natale 2021

Se siamo amanti del vino in bottiglia, la cosa migliore sarà scegliere un prodotto locale. In questo modo staremo non solo certificando la qualità del nostro acquisto, ma sicuramente staremo favorendo un piccolo coltivatore di vite del posto. Se, invece, siamo curiosi di provare il vino cosiddetto “sfuso” non dovremo far altro che chiedere consiglio al nostro enotecario di fiducia. Ci sarà una buona probabilità che, questa tipologia di vini, provenga dalle immediate vicinanze e soprattutto che abbiamo meno conservanti. Infatti, sono proprio prodotti non ancora imbottigliati, hanno una bassa percentuale di solfiti e sono probabilmente più naturali di quelli imbottigliati. Ecco il vino giusto per fare bella figura in questo Natale 2021, con amici e parenti.

Per conservarlo al meglio anche a casa, portiamo con noi una bottiglia di vetro accuratamente lavata e asciugata. Per essere ancora più professionali, potremo optare per bottiglie a vetro chiaro per il vino bianco, a vetro scuro per il vino rosso e spumante. Infine, si consiglia un tappo a corona per il vino quotidiano e, per quelli più pregiati, uno in sughero. In questo modo avremo risparmiato sul prezzo del vino e avremo acquistato un prodotto di ottima qualità.