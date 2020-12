Ecco il vino festoso e leggero una vera compagnia per le feste natalizie 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi cerca un vino che può accompagnare bene la festività di questo periodo natalizio, allora diamo pure uno sguardo a quello che propone ProiezionidiBorsa. Un vino non impegnativo che nella sua semplicità e immediatezza possa ben fare apprezzare la sua compagnia. Ecco allora il vino festoso e leggero una vera compagnia per le feste natalizie.

Il più adatto fra tanti vini

Scegliere il vino che va bene per tutti i giorni delle feste è decisamente un po’ difficile ma non impossibile. Soprattutto bisogna tener presenti le esigenze sia di tutti i commensali, sia uomini che donne. Un vino non impegnativo, che esprime vicinanza, festa e da bere con spensieratezza. Un vino non di alta gradazione alcolica e che possa mettere tutti d’accordo.

Alcuni potrebbero pensare che nelle feste ci vuole un vino di un certo spessore e può darsi che abbiano ragione. Tutto sta nel modo in cui lo si vuol bere. Se si vuol sorbire un Brunello di Montalcino oppure un Barolo delle Langhe, certamente ci si può chiedere se berlo per tutto il pasto sia proprio il modo migliore. Non è forse meglio berne un bicchiere a parte per poter apprezzare tutta la loro bontà?

Ma per tutti i giorni delle feste ci vuole un vino più immediato, bevibile senza troppo pensarci su e che ci dia un po’ di allegria. Il vino che si consiglia è il Lambrusco dell’Emilia.

È una vite ben nota agli antichi Romani che la chiamavano Vitis labrusca, ed era amato perché facile da bere e frizzante. Si possono trovare 3 tipi di Lambrusco: secco, amabile e dolce. Si può scegliere perciò anche secondo il gusto che si ama. Ci sono differenti tipi di Lambrusco, secondo la terra del vitigno. Ma quelli più noti sono il Grasparossa e il Lambrusco di Sorbara. In genere il Lambrusco è un vino che si adatta a tutti piatti, da quelli di carne, al pesce, ai salumi e fino ai formaggi freschi.

Come si produce il Lambrusco

Il Lambrusco essendo un vino frizzante, viene prodotto nelle terre emiliane con il celebre metodo per spumanti Charmat. Fermenta in fusti di acciaio in modo da dare al vino piena immediatezza. A volte ha anche un’ulteriore fermentazione in bottiglia, in modo da dare più slancio ed eleganza a questo vino antichissimo. Sarà senza dubbio un buon compagno per queste feste.

