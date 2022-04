A volte noi umani facciamo fatica a interpretare il vero significato di alcuni comportamenti canini. E uno dei momenti in cui siamo più perplessi è quando osserviamo il nostro cane che strofina vigorosamente il sedere per terra, o più spesso sul tappeto. Un comportamento certamente non elegante e anche poco igienico. Le possibili interpretazioni si sprecano: c’è chi dice che si tratta di un comportamento per marcare il territorio, chi afferma che è solo un modo per alleviare un prurito e chi addirittura pensa che il cane lo faccia per dispetto, o per attirare l’attenzione. In realtà, però, la soluzione del mistero è un’altra. Si tratta di un comportamento che può verificarsi se il cane soffre di alcuni problemi specifici, anche se non sempre è motivo di preoccupazione. Vediamo di che si tratta.

Il cane tenta di svuotare le ghiandole perianali

Non tutti sanno che i cani possiedono delle ghiandole perianali, poste appunto al di sotto dell’ano, che secernono un liquido sebaceo, il quale ha la principale funzione di lubrificare l’ano durante l’espulsione delle feci. Producono anche una sostanza dal caratteristico odore pungente (alcuni dicono di pesce). Ebbene, se le ghiandole non riescono a svuotarsi naturalmente, possono dare fastidio al cane ed è in questa circostanza che può verificarsi uno strano comportamento.

Ecco il vero motivo per cui il cane striscia il sedere per terra e non è per marcare il territorio

Generalmente quando il cane striscia il sedere per terra non lo fa per marcare il territorio. Questo comportamento avviene di solito a casa, quando il cane non ha alcun motivo di marcare il suo territorio. Si tratta invece di un tentativo di dare sollievo a un fastidio. Se le ghiandole perianali del cane sono troppo piene, infatti, il cane cerca di svuotarle applicando pressione, cioè appunto strofinando il sedere per terra. Ma c’è da preoccuparsi quando osserviamo questo comportamento?

Se avviene di continuo è meglio rivolgersi a un veterinario

Ecco il vero motivo per cui il cane mostra questo strano comportamento: per svuotare le sacche perianali. Se avviene saltuariamente, in genere non c’è da preoccuparsi. Se però il cane mostra questo comportamento di continuo e mostra segni di sofferenza, si lecca continuamente, si mordicchia o sembra irrequieto, sarebbe meglio rivolgersi a un veterinario. Il veterinario farà una diagnosi del problema e, se necessario, svuoterà manualmente le ghiandole perianali del cane.

Lettura consigliata

Attenzione perché se il nostro cane emette delle puzzette terribilmente nauseabonde questo accorgimento potrebbe essere un rimedio