La magia del Natale la vediamo spesso associata alle luci che addobbano le nostre strade e piazze o all’albero di Natale che facciamo a casa. I più religiosi tra di noi non mancano mai nemmeno di fare il presepio, con le mille e una statuina che lo compongono. I maglioni rossi, le stelle di Natale e le decorazioni per casa ci fanno capire che questo periodo dell’anno così speciale sta arrivando.

Tuttavia, se vogliamo davvero capire a fondo cosa stiamo facendo e a cosa ci dovremmo preparare, c’è una lettura che tutti noi almeno una volta nella vita dovremmo fare. Infatti, ecco il vero libro di Natale che non smette mai di stupire ma che conosciamo poco.

I vangeli apocrifi e il Protovangelo di Giacomo

Se andiamo alla messa di mezzanotte ascoltiamo ciò che ci raccontano i Vangeli che i padri della Chiesa hanno scelto come canonici. Tuttavia, esistono anche altri Vangeli che però non sono stati ritenuti interessanti dai Padri della Chiesa e che quindi non sentiamo quando siamo a messa.

Si chiamano apocrifi, parola che dal greco vuol dire “da nascondere” o anche riservato a poche persone. Tra i tanti vangeli apocrifi che ci sono in circolazione, ce n’è uno, però, che ha un grande racconto sui primi istanti di vita terrena di Gesù.

Si tratta del Protovangelo di Giacomo, libro che è stato scritto nel secondo secolo dopo Cristo.

Noi lo conosciamo poco, ma il Protovangelo di Giacomo ha ispirato moltissimi artisti nel corso della storia. Infatti, se riflettiamo bene ciò che ci viene detto dai vangeli canonici, è un racconto molto scarno della natività. Bue e asinello non ci sono sempre, la stella cometa appare e scompare così come le mille altre immagini che ci vengono alla mente quando pensiamo alla natività.

Il Protovangelo di Giacomo, invece, infila una serie di vividissime immagini una dietro all’altra, che rendono questo fatto storico incredibilmente concreto e umano.

Pensare che ciò che è successo a Betlemme ormai 2021 anni fa ha cambiato così profondamente la storia del Mondo ci spinge a voler saperne di più su quei momenti. Che siamo credenti o no, si tratta comunque di cultura generale che solo le persone superficiali non vogliono conoscere.



