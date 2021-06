Finalmente da ora in poi riusciremo a cucinare un tiramisù dal gusto unico. Un dolce che sarà un perfetto equilibrio di sapori, sostanza e piacere. Ecco il vero e unico segreto per fare in casa un tiramisù eccezionale proprio come quello di nonna.

Il tiramisù e le sue tante ricette

Questo dolce nasce nel Nord Italia con una ricetta ben precisa. Nel tempo poi con il passaparola e la creatività degli chef la ricetta del tiramisù cambia. E quindi oggi esistono varie ricette per fare il tiramisù.

Ad esempio la ricetta storica non prevede albumi d’uovo e liquore. Oggi invece molte persone li inseriscono tranquillamente. Se si desidera aggiungere del liquore, si consiglia di usare però sempre il Marsala, perché quello più indicato. Ma oltre a ciò esiste un piccolo particolare che rende il nostro tiramisù veramente unico. Ecco il vero e unico segreto per fare in casa un tiramisù eccezionale proprio come quello di nonna.

Il segreto della nonna

Quello che rende unico e con un gusto vero il nostro tiramisù è il mascarpone. Infatti per fare in casa un tiramisù eccezionale bisogna preparare da soli il mascarpone e non bisogna comprarlo al supermercato.

Il mascarpone però si sa, pur essendo composto da due ingrediente, è comunque difficile farlo. Infatti questo si compone di limone e panna fresca, che uniti creano il mascarpone. Ma è assolutamente più facile a dirlo che a farlo. Il trucco è nelle giuste dosi, perché entrambi gli ingredienti hanno dei sapori abbastanza forti, quindi si devono unire in modo perfetto.

Come fare?

Il procedimento per far il mascarpone in sé non è troppo complesso. Quello che occorre è mettere la panna sul fuoco, una volta raggiungi gli 82 o 85 gradi aggiungere il limone goccia per goccia. Per fare il mascarpone è necessario usare il termometro da cucina.

Continuare a cuocere per 10 minuti poi raffreddare per 30 o 40 minuti. Ora bisogna prendere una ciotola, coprire il fondo con un panno di lino, versare il mascarpone e lasciare che il liquido scoli. Strizzare bene il mascarpone nel panno e poi metterlo in frigo per renderlo compatto.

Approfondimento

