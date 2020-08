L’autunno è ormai alle porte, e con esso arrivano nuove disposizioni fiscali e nuovi aiuti per le famiglie. La redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente analizzato quante tasse pagheremo da settembre. Oggi invece, vogliamo approfondire le misure a sostegno dei cittadini disponibili in questi mesi. Il Governo infatti, con il recente Decreto Agosto ha disposto nuovi aiuti per le categorie maggiormente in difficoltà. Sappiamo che famiglie ed imprese sono i soggetti più penalizzati dall’attuale crisi economica. Alcuni bonus possono aiutare a superare questo difficile momento ed a cercare di riprendere le normali abitudini. Vediamo le misure previste dall’Esecutivo e capiamo chi e come può farne richiesta. Bonus vacanze, mobilità, incentivi per l’auto nuova, estensione di pensioni e reddito di cittadinanza. Ecco il vademecum per richiedere tutti i nuovi bonus per le famiglie e le imprese previsti per i prossimi mesi.

Redditi di cittadinanza e bonus fiscali

Il Decreto Agosto ha esteso il reddito di emergenza e previsto un nuovo pagamento di un importo variabile tra 400 e 800 euro. I richiedenti possono inviare la domanda sul sito dell’INPS. Tra il 27 agosto ed il 15 settembre, l’Ente Previdenziale pagherà anche le mensilità di agosto di pensioni e redditi di cittadinanza richiesti nel mese corrente.

Entro il 31 agosto, l’INPS pagherà il bonus detto Renzi Naspi ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Il Governo ha prorogato ancora per pochi giorni il contributo a fondo perduto per gli eredi che continuano un’attività di un imprenditore deceduto. Gli interessati possono richiedere il sussidio tramite un professionista abilitato. Per svolgere un’attività lavorativa o studiare a distanza, il Mise ha introdotto un bonus specifico. Questo prevede 200 euro per sottoscrivere abbonamenti a connessioni veloci e 500 euro per acquistare PC e Tablet. Le richieste potranno partire dal 1° settembre fino ad esaurimento fondi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco il vademecum per richiedere tutti i nuovi bonus per le famiglie

Nel mese di agosto riparte il bonus auto. Chi acquista una vettura ibrida, elettrica o comunque a basse emissioni riceverà uno sconto direttamente dal concessionario. Il bonus è esteso anche a chi installa una colonnina di ricarica per automobili elettriche. Dal 15 ottobre chi effettua interventi di efficientamento energetico o di sicurezza antisismica degli edifici beneficerà del superbonus.

Al 110% se portato in detrazione fiscale o al 100% se ceduto in fattura. Fino al 31 dicembre i contribuenti con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno soggiornare in alberghi, campeggi e agriturismi beneficiando del bonus vacanze. Il bonus colf e badanti invece, garantisce un’indennità per i lavoratori domestici. Gli interessati dovranno rivolgersi all’INPS direttamente o tramite un CAF. Il vademecum per richiedere tutti i nuovi bonus per le famiglie e le imprese non finisce qui. La redazione aggiornerà l’elenco non appena ci saranno nuove informazioni. Alcuni bonus, infatti, non sono ancora operativi.

I bonus ancora incompiuti

Per alcune manovre previste mancano le disposizioni finali. E’ il caso del bonus mobilità. Chi acquista un mezzo non inquinante come un monopattino od una bicicletta potrà richiedere un parziale rimborso direttamente on line. Il sito però, ancora non funziona. La legge di conversione del Decreto Rilancio ha prorogato il bonus baby- sitter, mancano però i fondi e quindi l’intervento è in stallo. In attesa di coperture è anche il fondo per la formazione delle casalinghe. Le interessate attendono entro fine anno un Decreto attuativo del Ministero delle pari opportunità. Il bonus viaggio dovrebbe consentire ad anziani e disabili di viaggiare in taxi ma è fermo in attesa di uno stanziamento economico. Il Decreto Agosto ha anche previsto un contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione. Gli interessati, però, devono attendere il Decreto attuativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.