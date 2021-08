Mangiare la frutta è molto importante, soprattutto nella bella stagione. È idratante, ricca di vitamine e minerali. Si tratta di uno di quegli spuntini che possono spezzare la fame. Senza contare che sono una fonte infinita di benessere. Infatti, pochi sanno che 400 grammi di questi alimenti ridurrebbero il rischio di cancro. Allo stesso tempo, però, quando mangiamo la frutta spesso dobbiamo rinunciare alla buccia. O almeno così crediamo.

In realtà, esistono diversi modi per non sprecare questa parte del frutto ricca di nutrienti. Possiamo trasformarla in marmellata o riutilizzarla come farcitura per arricchire i nostri dolci. Addirittura delle semplici bucce di pesca destinate al cestino possono invece creare la base di una maschera per il viso. Queste sono tutte valide alternative ma che non ci permettono di portare con noi il gusto di questo delizioso frutto anche in inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Invece, ecco il trucco semplice e gustoso per riutilizzare le bucce di pesca. Una soluzione che manterrà intatto tutto il loro sapore. La ricetta è semplice e anche i meno esperti in cucina possono sperimentarla. Il risultato sarà una merenda sempre pronta. Altrimenti può anche diventare un perfetto pensierino da regalare agli altri.

Ecco il trucco semplice e gustoso per riutilizzare le bucce di pesca

Per riutilizzare le nostre bucce di pesca il nostro alleato sarà lo zucchero. Questo infatti riesce a conservare i nostri frutti donandogli la giusta dolcezza. In questo caso lo utilizzeremo per realizzare delle bucce di pesca candite. Per farlo avremo bisogno delle bucce di 1 kg di pesche, 100 grammi di zucchero e un limone. Solo tre ingredienti per un risultato assicurato.

Innanzitutto, mettiamo 50 grammi di zucchero in 2 dl d’acqua. Scaldiamola sul fuoco sinché lo zucchero si sarà sciolto del tutto. Dobbiamo portarlo a bollore e lasciarlo così per 5 minuti. Il risultato deve essere uno sciroppo piuttosto denso ma sempre chiaro. A questo punto possiamo aggiungere le nostre bucce di pesca. Cerchiamo di selezionare solo quelle carnose, ossia quelle con una parte di polpa. Aggiungiamo anche il succo del limone e mescoliamo tutto sul fuoco. Continuiamo così per 3 minuti.

Adesso non ci resta che creare la copertura di zucchero per le nostre bucce. Quindi distribuiamone la quantità restante su un piatto e facciamoci rotolare sopra le bucce. Facciamo in modo che lo zucchero aderisca su tutta la superficie. L’ultimo passaggio consiste nell’essiccare il nostro preparato. Possiamo utilizzare l’elettrodomestico che ti permette di risparmiare sugli alimenti senza rinunciare alla salute. Altrimenti possiamo affidarci al forno, mettendo le nostre bucce distanziate a 60°C. Questo passaggio prenderà circa 4 ore.