Talloni screpolati, duroni, calli, gomiti e ginocchia secche sono un problema molto diffuso non solo per le donne ma anche per gli uomini.

Situazione spiacevole specialmente d’estate, che oltre a procurare un disagio estetico crea anche dolori, fastidi ai piedi e alle gambe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Avere cura del proprio corpo è fondamentale, prevenire la comparsa di talloni screpolati, formazioni di calli e duroni, ragadi, gomiti e ginocchia secche, è dunque basilare.

Se a questo problema non vengono date le giuste attenzioni o se addirittura viene ignorato, si rischia solo di far peggiorare le screpolature che possono trasformarsi in ferite sanguinanti.

Nel caso dei talloni questa situazione è spesso causata da tipi di scarpe non adeguate.

Così come per gomiti e ginocchia dove la pelle si muove costantemente ed esposta a sfregamenti è spesso secca e disidrata.

Dunque per rendere morbide e setose queste parti della pelle è necessario ricorrere a semplici rimedi.

Ecco il trucco perfetto per poter avere talloni, gomiti e ginocchia sempre in bella mostra

Innanzitutto è consigliabile effettuare uno scrub a secco 1/2volte alla settimana.

Perfetto quello con olio d’oliva e zucchero.

Un prodotto efficace per talloni, gomiti e ginocchia è sicuramente il burro di karitè, ottimo non solo a livello preventivo ma anche a livello curativo.

Dai grandi poteri idratanti e nutrienti rende la pelle liscia e morbida, riuscendo ad ottenere buoni risultati in pochissimo tempo.

Bicarbonato e limone sono da sempre i validi alleati per la cura del corpo.

Si può creare una pappetta con un po’ di bicarbonato e un po’ di acqua, da applicare su gomiti e ginocchia, lasciandolo agire fino a quando non sarà diventato asciutto. Poi risciacquare con acqua tiepida.

Procedimento da effettuare un paio di volte a settimana.

Le parti trattate risulteranno morbide e lisce.

Per ottenere invece la pelle più chiara e luminosa, si può applicare e passare sulle parti interessate, la polpa di un limone tagliato a metà, da far agire 15/20 munti. Si noterà già dopo poche applicazioni la pelle più schiarita.

Ottimo rimedio per i talloni secchi è sicuramente un’emulsione formata da 2 cucchiai di glicerina e un cucchiaio di acqua distillata.

Far ammorbidire i piedi in acqua calda e sale, dopo una decina di minuti passare sulle parti dure e secche la pietra pomice. Asciugare e passare l’emulsione lasciandola agire qualche ora.

Ed ecco che i talloni risulteranno da subito morbidi e idratati.

Procedimento da effettuare un paio di volte a settimana.

Ecco il trucco perfetto per poter avere talloni, gomiti e ginocchia sempre in bella mostra, semplice ed efficace.