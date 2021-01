Il pesce è centrale nella dieta mediterranea. Forse ce lo scordiamo, ma questa tipologia di dieta l’abbiamo creata noi italiani con una tradizione culinaria millenaria. Verdure, olio d’oliva, frutta, pesce e poca carne sono tutti sinonimi di salute e longevità.

Grandi organizzazioni internazionali hanno infatti riconosciuto alla dieta mediterranea un posto d’onore nel novero delle eredità culturali del mondo. E il posto d’onore nella dieta mediterranea va proprio al pesce. Chi lo ama davvero non lo compra né surgelato né già sfilettato. Queste persone comprano il pesce intero, a volte ancora da pulire, proprio per controllarne la qualità.

Ci sono moltissimi accorgimenti, moltissime indicazioni per capirne sia la freschezza sia la tipologia (allevamento o no). Il problema, però, arriva a casa, quando ci rendiamo conto di avere coltelli che non tagliano alla perfezione. Come fare quindi? Ecco il trucco per spellare facilmente e perfettamente i filetti di pesce.

Acqua bollente

Per compiere questa magia dobbiamo far bollire dell’acqua. Noi di ProiezionidiBorsa amiamo dare consigli che fanno risparmiare tempo prezioso. Qui ce n’è uno su come far bollire l’acqua molto velocemente. Certo, la velocità è la nemica della precisione e delle cose fatte come Dio comanda. In pochi, però, hanno la fortuna di controllare il proprio tempo e, quindi, ben vengano questi consigli.

Ad ogni modo, una volta raggiunta l’ebollizione dobbiamo versare l’acqua in un padellino possibilmente con un beccuccio. Disponiamo il nostro filetto di pesce con la pelle verso l’alto.

Con molta cura, infatti, andremo a versarci sopra l’acqua che ormai sta sobbollendo. La versiamo lungo tutto il filetto che vedremo raggrinzirsi. In seguito, aiutati da una forchetta, riusciremo a spellarlo molto, molto facilmente.

Per onestà di causa va, però, precisato un punto: con questo modo possiamo rischiare di alterarne la cottura successiva. Se vogliamo la perfezione, dotiamoci di coltelli estremamente affilati.

Ecco, dunque, qual è il trucco per spellare facilmente e perfettamente i filetti di pesce.