Il risparmio non è mai guadagno, dicevano i saggi a Napoli. Lo vediamo ogni giorno con la spesa e le scelte di consumo. A volte capita, infatti, di comprare un qualcosa che ci sembra molto economico ma alla fine ne restiamo immancabilmente delusi e affranti. E la questione si complica dato che spesso siamo noi i primi a perdere soldi e oggetti di valore

Li lasciamo proprio dappertutto: al lavoro, nella metropolitana o nei bus di linea. Alcuni perdono persino le proprie cose a casa, per poi ritrovarle anni dopo quando ormai non servono più. Ecco, un momento in cui rischiamo di perdere i nostri oggetti, anche quelli di più valore, è proprio quello delle pulizie generali.

Sulle pulizie di primavera Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto un articolo complessivo, che il Lettore può agevolmente trovare e leggere qui. In quel caso, davamo delle indicazioni per pulizie rapide ed efficaci.

Oggi, invece, vogliamo concentrarci sull’attenzione che dobbiamo porre per evitare una particolare scocciatura. Ecco il trucco per risparmiare tantissimi soldi facendo le pulizie con l’aspirapolvere.

Il problema

Come dicevamo prima, può capitare di perdere molte cose nella vita. E, in casa, può capitare di perdere anche dei gioielli preziosi. Collane, braccialetti, anelli e orecchini ci possono cadere in qualsiasi momento. E, se passiamo l’aspirapolvere senza troppa attenzione, rischiamo di vederli sparire per sempre. Anzi, rischiamo di non vederli proprio più.

La soluzione

Come quasi per tutto, c’è una soluzione. In questo caso ci verrà in soccorso una calza da donna e un elastico. In particolare, dobbiamo sfilare la parte finale dell’aspirapolvere dal cilindro da cui viene aspirata l’aria.

Dall’estremità vuota del cilindro cavo dell’aspirapolvere dobbiamo andare a sistemare la calza da donna e tirarla per bene. Per fissarla, prendiamo il nostro elastico e gli facciamo fare due o tre giri attorno al cilindro dell’aspirapolvere con la calza bloccata al suo interno.

In questo modo, i gioielli resteranno bloccati all’ingresso del bocchettone mentre la polvere passerà come prima. Ecco il trucco per risparmiare tantissimi soldi facendo le pulizie con l’aspirapolvere.