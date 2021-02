Risparmiare almeno 200 euro al mese sembra una cosa difficilissima da fare. Ci sembra già di fare attenzione su tutto e non riusciamo a superare i pochi euro risparmiati ogni settimana. Facciamo attenzione alle trappole delle offerte al supermercato, al prezzo di vestiti, cellulari, linea telefonica e cellulare. Facciamo attenzione a tutti i sussidi che lo Stato riesce a darci e cerchiamo di organizzare bene la settimana.

Eppure, sembra proprio che risparmiare sia una bella chimera. Eppure, se ci pensiamo proprio bene, possiamo proprio trovare delle soluzioni innovative. Soluzioni che ci consentono di mettere da parte molti soldi, senza forse nemmeno rendercene conto. Ecco il trucco per risparmiare almeno 200 euro ogni mese.

Addio carta di credito

La carta di credito è stata un’invenzione che ha cambiato radicalmente le nostre vite. Diversa opzione rispetto alla carta di debito, più comunemente chiamata impropriamente bancomat.

Per chi non lo sapesse, il “bancomat” attinge direttamente dal nostro conto corrente. Quando paghiamo con il bancomat, è come se pagassimo direttamente tramite il nostro conto corrente.

Discorso diverso, invece, vale per le carte di credito. In soldoni, le carte di credito sono gestite da società che ci prestano i soldi ogni mese. All’inizio del mese, infatti, riceviamo una sorta di prestito che possiamo spendere durante il mese.

A metà del mese dopo, però, dobbiamo naturalmente restituirlo. Se questo discorso è chiaro, capiamo bene che con la carta di credito spendiamo soldi che non sono nostri e che dovremmo restituire in seguito.

E noi umani siamo retti dalle cosiddette aspettative: pensiamo (o meglio speriamo) che nel futuro avremo i soldi per permetterci di pagare le nostre spese attuali. Il problema è che la teoria delle aspettative ce lo ha profondamente dimostrato. Spesso, questa nostra aspettativa non è vera.

Se vogliamo risparmiare davvero, quindi, dovremmo evitare di pagare con carta di credito e comprarci cose che ci possiamo davvero permettere nel momento presente. In questo modo, secondo gli analisti, riusciamo a risparmiare interessanti quantità di soldi. Anche centinaia di euro, in media 200. Ecco il trucco per risparmiare almeno 200 euro ogni mese.