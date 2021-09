Sono iniziate oggi le prime sfilate di moda della Milano Fashion Week per la primavera estate 2022, con eventi in presenza nel calendario ufficiale e in tutta la città. Dal backstage delle sfilate e dei red carpet delle feste, ci arrivano i segreti dei make up artist per trasformare il nostro viso. Ecco come passare sopra a qualche errore di natura, come cancellare le imperfezioni dell’età e i segni della stanchezza con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Accendere la nostra luce speciale

Ormai ci sono talmente tanti prodotti ‘a effetto’ che non sappiamo più a chi credere: a effetto lifting, effetto rimpolpante, effetto turgore. Ma la verità è che il trucco accende quella luce speciale che tutte possediamo. È un trasformismo soft: più sano però di quello offerto dai ritocchi fotografici, che svaniscono quando incontriamo qualcuno dal vivo. Per un trucco veloce bastano un fondotinta leggero o una bb cream, la matita occhi, il mascara e il rossetto. Imparare a truccarsi bene è un po’ come imparare a utilizzare da sole lo smalto semipermanente, con polimeri che vanno in forno. Possiamo ottenere un risultato da visagista senza spendere un euro oltre l’acquisto dei prodotti. A proposito di mani da passerella, ecco la nuova tendenza unghie per l’inverno che ci renderà uniche. Ma ecco cosa fare per cancellare i segni intorno agli occhi e ringiovanire lo sguardo.

Uno sguardo di impatto scenografico

Ecco il trucco per ringiovanire lo sguardo direttamente dalle sfilate di Milano. Per cancellare i segni intorno agli occhi, usiamo un correttore aranciato e stendiamolo bene, con un pennello, più che con le dita. un tocco di illuminante in crema rinfresca lo sguardo. Ma cosa fare se abbiamo le palpebre pesanti, oppure occhi troppo rotondi o troppo vicini? Lo sguardo da gatta è un risultato che tutte possono conquistare. Iniziamo tracciando una riga con la matita marrone o nera all’attaccatura delle ciglia e sfumando bene con un pennello, per allungare la palpebra verso l’esterno. Ora scegliamo un ombretto chiaro, color champagne oppure bianco, senza andare oltre il rosa tenero. Stendiamolo bene all’interno dell’occhio per aprire lo sguardo. Poi a metà palpebra sfumiamo un ombretto più scuro, anche disegnando la forma.

Ecco il trucco per ringiovanire lo sguardo direttamente dalle sfilate di Milano

Veniamo ora ai colori da usare per un trucco viso da usare tutti i giorni e ringiovanire lo sguardo. Sono i marroni, i violacei non perlati, il prugna e il blu tonalità che stanno bene a tutte e non mettono in evidenza l’età della palpebra. Per quanto riguarda l’eyeliner dobbiamo rinunciare alle righe, che induriscono. Meglio un tratto sottile e una codina. Se vogliamo la matita all’interno dell’occhio, sfumiamola però anche fuori con un pennello, per non rendere il nostro sguardo piccolo e insignificante.

Il piegaciglia non è uno strumento di tortura

Molte donne non possiedono in casa un buon piegaciglia. Ma se impareremo ad usarlo bene, scopriremo che non si tratta di uno strumento di tortura, bensì di un alleato prezioso che ci fa risparmiare in extension. Una volta che le ciglia hanno assunto una bella forma incurvata, aggiungiamo due passate di mascara, che deve essere poi sempre pettinato, liberando le ciglia dai grumi. Per ringiovanire lo sguardo, appena sotto le sopracciglia, utilizziamo un ombretto in crema con polimeri lucenti e vitamina E, idratante e modulabile a piacere.