Non tutti possono permettersi una costosa aspirapolvere. Chi ne è privo, non può tutte le volte impiegare tutto il tempo necessario per spazzare due volte e passare lo straccio.

Cosa fare dunque per pulire bene il pavimento, senza elettrodomestici e senza perdere tempo?

La soluzione c’è.

Ecco il trucco per pulire velocemente e a fondo i pavimenti quando non si ha l’aspirapolvere.

Cosa serve e come fare

L’unica cosa che serve è una buona scopa, meglio se di plastica.

Dunque, per prima cosa si deve spazzare normalmente, cercando più che altro di togliere lo sporco più vistoso. Eventuali grumi di polvere vanno evitati.

Compiuto questo passaggio, ecco che arriva il trucco: bagnare scopa.

Allora, prima di passarla sotto l’acqua, va pulita dai residui di polvere che si sono accumulati in precedenza.

Dopodiché lavarla accuratamente sotto l’acqua calda.

Quando la scopa è ben bagnata, basterà passarla su tutto il pavimento, concentrandosi questa volta, proprio sulla polvere e sulle parti più nascoste dell’impiantito.

Via via che lo sporco si accumula nella scopa, lavarla e procedere allo stesso modo.

Una volta finito, lavarla per l’ultima volta e metterla fuori ad asciugare al sole.

Il risultato lascerà stupiti.

Precisazioni

Questo è un ottimo metodo per pulire velocemente il pavimento, quando non si ha molto tempo a disposizione ed elettrodomestici efficaci.

L’umidità a terra si asciugherà molto prima, rispetto a quando si passa lo straccio.

Con questo trucco si può mantenere pulito l’ambiente, senza spendere soldi per un’aspirapolvere senza impiegare chissà quanto tempo.

La scopa sarà asciutta in un quarto d’ora e di nuovo pronta per l’uso.

Oltretutto è un ottimo modo per pulire la scopa stessa, che spesso viene abbandonata a sé stessa e diventa un vero proprio cumulo di polvere ambulante.

Dunque, ecco il trucco per pulire velocemente e a fondo i pavimenti quando non si ha l’aspirapolvere.