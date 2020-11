Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il maiale è sicuramente una delle carni più servite sulle tavole italiane. Grazie alla sua versatilità, si presta a numerose ricette. Si possono ad esempio, anche realizzare delle salsicce. Ma se si ha poco tempo la bistecca è il piatto ideale. Purtroppo però la bistecca tende a diventare dura in cottura. Vediamo come rimediare.

Ecco il trucco per preparare una succosa bistecca di maiale

Il taglio della bistecca è quello meno grasso. E lasciarla più al sangue non è consigliato visto i rischi che questo può comportare. Allora la risposta a tutti i nostri problemi è la bistecca di maiale gratinata al forno!

Esatto, non è detto che per preparare una bistecca si debba per forza usare la griglia. Infatti se si vuole assaporare un boccone succoso la soluzione è prepararla al forno.

Ci servirà soltanto della mollica di pane. Si può trovare nel nostro panificio di fiducia o anche al supermercato. Altrimenti basta prendere la mollica direttamente dalla pagnotta. E passarla nel tritatutto per qualche minuto.

Prendiamo una teglia. Per una cottura più leggera bisogna utilizzare un foglio di carta da forno. Altrimenti basta abbondare leggermente con l’olio, rigorosamente d’oliva.

Adagiamo le nostre bistecche. Un filo d’olio a crudo. In un contenitore mettiamo la mollica di pane. Aggiungiamo prezzemolo tritato, aglio in pezzettini, sale. Se vogliamo anche un po’ di pepe. Un filo d’olio anche qui e mescoliamo.

Ora con l’aiuto di un cucchiaio copriamo completamente le bistecche con il mix di mollica di pane e spezie. Inforniamo a 200° gradi. Per i primi 15 minuti copriamo la teglia con dell’alluminio e aggiungiamo un goccio d’acqua. In questo modo per la prima parte di cottura il nostro maiale si stuferà leggermente. Così la carne si indurirà. Dopo 15 minuti togliamo l’alluminio, sfumiamo con un po’ di vino bianco. Lasciamo cuocere per altri 15 minuti. E il piatto è pronto.

Ed ecco il trucco per preparare una succosa bistecca di maiale. In questo modo la carne sarà perfettamente cotta e non risulterà stopposa. Anzi, ogni morso sarà una delizia per il palato.