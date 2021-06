Nei mesi estivi cambiamo la nostra dieta e mangiamo più frutta e verdura. Non rinunciamo mai a del buon pesce e a qualche piatto freddo.

Con il caldo possiamo assaporare al meglio molti frutti succosi e dolci. E non rinunciamo mai alla nostra porzione giornaliera di frutta.

Siamo attratti anche dai frutti esotici ma spesso non li acquistiamo per paura di non saperli utilizzare in cucina.

Tra questi abbiamo sempre desiderato assaggiare il mango. Ma l’insicurezza di non saperlo conservare ci ferma ogni volta. Come fare?

Grazie a questo articolo scopriremo un trucco molto semplice che ci permetterà di gustare al meglio questo fantastico frutto.

Ecco il trucco per gustare questo dissetante frutto esotico perfetto per l’estate

Ogni volta che facciamo la spesa restiamo incantanti da tutta la frutta estiva.

Tra questo notiamo sempre il mango che per il periodo estivo è un gustoso toccasana. Vorremo comprarlo ma abbiamo paura di non sapere come assaporarlo e conservarlo.

Quando acquistiamo un mango non dobbiamo preoccuparci troppo nel caso in cui non sia abbastanza maturo.

Ci basterà lasciarlo fuori dal frigo a temperatura ambiente e in poco tempo maturerà da solo.

A questo punto potremo pulirlo con dell’acqua fresca e una volta asciugato, potremo iniziare a tagliarlo. Utilizziamo un tagliere ed un coltello appuntito.

Tagliamolo per tutta la lunghezza fino a quando non l’avremo diviso in due. Una volta fatto tutto ciò, lo taglieremo a cubetti e così sarà più semplice estrarne la polpa gialla e succosa.

Ricordiamoci che questo buonissimo frutto esotico può essere facilmente conservato. Non dovremo far altro che coprirlo con la pellicola trasparente e metterlo in frigo.

Ecco il trucco per gustare questo dissetante frutto esotico perfetto per l’estate. Nei successivi tre giorni dall’apertura del magno potremo gustarlo al meglio e come vogliamo.

Ci stupirà sentirlo ancora gustoso e fresco come appena tagliato.

Perfetto anche in cucina

Il mango è perfetto da gustare da solo ma anche in molte ricette di cucina. Grazie al suo gusto dolce e al fatto che contiene molte vitamine e antiossidanti, è perfetto frullato.

Ma potremo abbinarlo anche al riso bianco, al pesce crudo o cotto. Rendiamo più gustosa la nostra insalata con qualche pezzetto di questo straordinario frutto. Valorizziamo il nostro gelato accompagnandolo da qualche spicchio di mango.

In poche semplici mosse riusciremo ad assaporare questo delizioso frutto estivo facendo il pieno di energie.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura .