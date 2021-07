I gatti sono creature splendide e meravigliose che popolano le case. Questa specie animale si sa essere principalmente carnivora. È indispensabile, tuttavia, addizionare alla dieta del proprio amico a quattro zampe anche frutta e soprattutto verdura, soprattutto se il micio vive in cattività e dunque non può cacciare le sue prede naturali.

Dare un giusto apporto di vegetali al gatto è fondamentale, nella sua normale dieta, infatti, mangiando dunque uccellini, topi ed altri piccoli animali, ricaverebbe il giusto apporto di nutrienti dalle carni (interiora comprese) delle sue prede. Non solo, i gatti che hanno la possibilità di uscire a loro piacimento e soprattutto quelli randagi, si nutrono anche di insetti, erbe ed altri vegetali di loro spontanea volontà, se lo ritengono necessario. È molto importante dare la possibilità anche ai mici di casa di accedere a questi alimenti.

Gli alimenti utili alla sua dieta

Per quanto riguarda la verdura, il gatto può magiare normalmente questi ortaggi:

broccoletti;

carote;

cavoli;

finocchi;

melanzane;

piselli;

sedano;

spinaci;

zucca;

zucchine.

Anche le olive vengono apprezzate dai piccoli felini. I vegetali sono importantissimi nella loro dieta e permettono di mantenere un buon livello di sali minerali, vitamine e anche di acqua. Si sa, infatti, che i mici non sono grandi bevitori e questo potrebbe alla lunga trasformarsi in un problema per i reni ed il sistema urinario.

C’è però da considerare che non si possa pretendere che a tutti i gatti piacciano questi alimenti. Se normalmente non sono stati abituati a cibarsene, potrebbero fare i difficili e risultare fortemente schizzinosi.

Ecco il trucco per far mangiare al proprio gatto questi alimenti fondamentali

Da far notare che alcuni cibi preconfezionati per gatti contengono già della verdura, ma sono normalmente quantità davvero minime.

Per far mangiare al proprio amico a quattro zampe la verdura, se di suo non l’apprezza, ecco il consiglio migliore: fare bollire gli ortaggi con carne e pesce. Se, per esempio, si cucina il bollito, far cuocere qualche verdura in più e servirla tiepida insieme a della carne in scatola o ad una ciotola di cibo casalingo per mici. Apprezzerà moltissimo e mangerà tutto in pochi bocconi e senza fare alcuna smorfia.

Ecco il trucco per far mangiare al proprio gatto questi alimenti fondamentali per la loro salute ed il loro benessere.