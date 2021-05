Chissà quante volte, volendo friggere zucchine o melanzane, ci siamo scoraggiati, ricordando l’ultima volta che sono rimaste impregnate d’olio. Ebbene, non sarà più così con questo trucco. Ecco il trucco per avere zucchine fritte e croccanti, per un contorno eccezionale e super gustoso che farà contenti tutti.

Le zucchine hanno tantissime proprietà nutrizionali, sono ricche di vitamine, hanno un basso contenuto calorico e sono prive di colesterolo e grassi. Ed inoltre sono composte per circa il 90% d’acqua. Ecco perché possono diventare molli dopo la frittura se non si seguono dei piccoli accorgimenti. La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, in pochi minuti di lettura, vi illustrerà come fare per ottenere chips di zucchine proprio come le patatine nei sacchetti.

Ecco il trucco per avere zucchine fritte e croccanti per un contorno eccezionale e super gustoso che farà contenti tutti

La cosa fondamentale da fare, dopo averle sciacquate sotto l’acqua corrente ed asciugate con un panno, tagliarle a rondelle o di lungo, con una mandolina. Questa consentirà di ottenere fette sottilissime. Metterle in uno scolapasta, spargendovi un po’ di sale sopra e coprirle con un canovaccio per circa un’ora. Il sale assorbirà l’acqua in eccesso.

Dopo di ciò, in una ciotola versare della farina e infarinare le zucchine prima di friggerle nell’olio. La farina non permetterà all’olio di assorbirsi. Togliere la farina in eccesso, nel frattempo riscaldare l’olio, si semi o extravergine di oliva. Appena l’olio sarà abbastanza caldo, immergervi le zucchine. Farle friggere per pochissimi secondi, in quanto avendole tagliate molto sottili, potrebbero bruciarsi.

Quando le togliamo dalla padella, metterle su un vassoio ricoperto di carta assorbente.

Non salarle, quando sono calde, perché può farle rammollire. Salarle, quindi quando sono tiepide.

Con questi trucchi, avremo zucchine fritte croccanti al punto giusto come le patatine nei sacchetti. Ideali per un contorno appetitoso o per uno snack divertente.

