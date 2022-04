A chi non piacciono i crocché di patate? Sono una vera delizia per il palato di grandi e piccini. Gustarne la croccante crosticina dorata, con all’interno la morbida patata e il pezzetto di mozzarella filante non ha prezzo. Si servono come antipasto, nei buffet durante le una festa e spesso come secondo piatto durante il pranzo domenicale. Prepararli in casa non è molto difficile. Tuttavia, bisogna prestare alcune accortezze per assicurarsi la buona riuscita dei crocché, specialmente quando li si frigge.

Ad esempio, durante questa fase si corre il rischio, che possano aprirsi. Ecco il trucco infallibile per non far aprire i crocché di patate durante la frittura.

Prima ancora di stare attenti alla cottura in sé, è importante acquistare la varietà di patate ideale. È meglio scegliere quelle rosse, perché contengono poca acqua. Inoltre, bisogna lessarle la sera prima così tratterranno meno acqua. Poi farle raffreddare, rimuoverne la buccia e schiacciarle con l’aiuto di uno schiacciapatate. Conservarle in un recipiente coperto con della pellicola trasparente, lasciandolo in frigo per tutta la notte.

Ecco il trucco infallibile per non far aprire i crocché di patate durante la frittura e che ci permetterà di prepararli alla perfezione

L’indomani, prendere il recipiente con le patate e aggiungere il parmigiano grattugiato, le uova, il sale e il pepe.

Mescolare il tutto con le mani e formare i crocché, aggiungendo al centro, se lo si gradisce, un pezzetto di mozzarella. Ecco adesso un passaggio molto importante per essere certi che i crocché non si aprano durante la frittura. Occorre impanarlo prima nella farina, poi nell’uovo, nel pangrattato e infine nuovamente nella farina. Dunque, versare l’olio di semi o di arachidi in una padella.

A questo punto, non resta che attendere che raggiunga la temperatura adeguata e friggere i crocché di patate al suo interno.

