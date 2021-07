Abbiamo deciso di trasformare il nostro balcone o giardino in un vero e proprio orto. Abbiamo piantato le nostre piantine e ora è quasi il momento di raccoglierne i frutti. Una delle piante più diffuse negli orti casalinghi è sicuramente quella di fragole. La soddisfazione di vedere crescere questi succosi frutti rossi non ha paragoni. Ma non siamo gli unici ad essere ghiotti di questo strepitoso frutto. Dobbiamo fare i conti anche con gli uccelli, pronti a gustare le nostre fragole coltivate con tanta passione.

In giardino o sul balcone il rischio c’è sempre

Sebbene il balcone sia più protetto e riparato del giardino, non è detto che gli uccelli non vengano a farci visita. Diverse sono le specie che amano mangiare le fragole proprio come noi. Piccioni, cornacchie, ma anche i piccoli passerotti. Abbiamo già parlato di “Come coltivare le fragole sospese in balcone o in giardino per avere una fantastica composizione veramente originale e accattivante”. Ora vedremo come proteggere le nostre piante al momento della maturazione.

Ecco il trucco geniale per tenere lontani gli uccelli dalle nostre succose fragole

Questo trucco è utilissimo per ingannare gli uccelli facendogli pensare che le fragole non siano commestibili. Il momento migliore per usare questo trucco è quando le fragole sono spuntate da poco e sono ancora bianche. Prima della completa maturazione.

Prendiamo dei sassolini della dimensione di una fragola matura. Scegliamo quelli con una forma molto simile al frutto, quasi triangolare. Le dipingiamo di rosso, disegniamo i puntini neri e anche il peduncolo verde. Cerchiamo di creare una fragola dipinta più simile all’originale. Ora non ci resta che piazzarne qualcuna sotto la nostra piantina. Distanziando bene i sassi e in modo che sembrino attaccati alla pianta.

Quando gli uccelli si precipiteranno a mangiarle avranno una brutta sorpresa. Le finte fragole saranno dure da beccare. E dopo un paio di tentativi gli uccelli si terranno alla larga dalla nostra pianta. Pensando che le nostre fragole siano immangiabili!

Quindi, ecco il trucco geniale per tenere lontani gli uccelli dalle nostre succose fragole. Per evitare che gli uccelli distruggano del tutto le nostre piante si può anche utilizzare un foglio di carta stagnola.