Abbiamo raccolto il nostro bel limone dalla piantina in balcone. L’abbiamo diviso a metà per spremerlo e condire il nostro piatto. E con un gesto quasi automatico la metà rimanente l’abbiamo messa in frigo. Certi che si sarebbe conservata al meglio, viste le basse temperature. E ci siamo ripromessi di consumarla velocemente. Ma puntualmente ce ne siamo dimenticati. E dopo un paio di giorni ci ritroviamo con un mezzo limone ormai secco e impossibile da spremere. Con questo metodo facile e veloce il nostro limone tornerà succoso in un attimo.

Ecco il trucco geniale per far tornare succoso il mezzo limone secco e duro che abbiamo lasciato in frigo

Il limone una volta aperto tende a seccarsi per un semplice motivo. Non ha più l’umidità di cui ha bisogno. Per questo si secca velocemente, forma delle grinze e diventa duro. Per farlo tornare come nuovo ecco che fare. Il procedimento è davvero semplice. Ci servirà una ciotola bassa e ampia e dell’acqua. Mettiamo sul fornello un pentolino con dell’acqua. La portiamo ad ebollizione. Nel frattempo, mettiamo il mezzo limone nella ciotola. Versiamo ora l’acqua bollente nella ciotola, quasi fino all’orlo. E lasciamo riposare per 5 minuti circa.

Ora è il momento della verità. Prendiamo il mezzo limone dalla ciotola con l’acqua. Ormai sarà tiepida e non correremo il rischio di scottarci. Il limone sarà subito reidratato. Le grinze saranno sparite e già al primo tocco sarà più morbido. Non ci resta che spremerlo! Così recupereremo tutto il succo che altrimenti sarebbe andato perso. E potremo utilizzarlo per tutte le nostre preparazioni! Senza sprecarne neanche una goccia.

Quindi, ecco il trucco geniale per far tornare succoso il mezzo limone secco e duro che abbiamo lasciato in frigo. Ora sappiamo come recuperare un limone dimenticato sul ripiano del frigo. Ma per conservarlo al meglio basta un semplice trucco. Ne abbiamo già parlato in un articolo che si può trovare qui.