Ecco il trucco geniale che farà funzionare l’aria condizionata rotta in auto. L’autunno sembra non voler arrivare. Perché ci sono ancora delle splendide giornate di caldo e sole. Quindi se si viaggia in macchina l’aria condizionata è fondamentale. A volte però questa si può guastare e non è detto che il meccanico riesca a farla ripartire subito. Oppure che il meccanico sia aperto per aggiustarla. Quindi bisogna per forza utilizzare i rimedi della nonna. Quelli che in più di una situazione ci hanno salvato la vita.

Ecco il trucco geniale che farà funzionare l’aria condizionata rotta in auto

Quello che bisogna fare è molto semplice e non necessita di molte cose, o una particolare destrezza con i motori o con le macchine. Basta prendere da casa vostra un panno bagnato. Se la vostra aria condizionata non butta fuori vento freddo con il panno inizierà a farlo. Quindi mettete il panno sul bocchettone e accendete l’aria anche se non è fredda. Il miscuglio gassoso di azoto però incontrando la parete bagnata del panno diffonderà aria molto piacevole. Così con questo semplice trucco avrete di nuovo la climatizzazione. Quando poi il panno si sta per asciugare potete bagnarlo nuovamente.

Panno bagnato profumato

Se non volete usare dei profumi artificiali da mettere nella vostra auto, potete usare lo strofinaccio profumato. Infatti potete immergerlo nell’acqua fredda, in modo da creare l’effetto aria condizionata da voi desiderata, però se volete potete spruzzarci sopra del profumo. Oppure potete aggiungere nell’acqua un po’ di sapone profumato. In questo modo oltre ad un’auto fresca avrete anche un’auto profumata.

Il miscuglio gassoso di azoto potrebbe appannare il vostro vetro se la temperatura dentro l’auto è molto differente rispetto a quella fuori. Ma noi di Proiezionidiborsa abbiamo la soluzione anche per quello. Dovete usare un vostro vecchio calzino. Fidatevi il rimedio è assolutamente infallibile e soprattutto economico. Quindi se vuoi sapere come fare a non appannare il vetro della macchina, clicca qui e avrai la soluzione.