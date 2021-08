Ecco il trucco della nonna che pochi conoscono per eliminare ogni residuo dalla bistecchiera

Una bella fettina di carne ai ferri è sempre una buona idea. Sia che si tratti di carni bianche più magre e indicate per chi è a dieta sia se vogliamo coccolarci con una succosa bistecca ai ferri. Quindi tiriamo fuori la nostra bellissima e utilissima bistecchiera e siamo pronti a grigliare. Meglio ancora se abbiamo la piastra in ghisa per cuocere alla perfezione la nostra carne. Ma puntualmente dopo aver mangiato ci tocca faticare per pulirla.

È sicuramente molto utile e pratico usare questo tipo di pentolame. La carne preparata sembrerà proprio come quella alla griglia di un barbecue. Ma il grosso svantaggio è che sia bistecchiere antiaderenti che piastre in ghisa non possono lavarsi in lavastoviglie. Il loro materiale non è fatto per resistere alle temperature del lavaggio nel nostro elettrodomestico preferito. E quindi ci tocca rimboccarci le maniche e strofinare via tutti i residui. Per non parlare del grasso colato che si indurisce subito o dell’olio delle marinature.

Ogni volta che riponiamo la nostra piastra o bistecchiera ci sembra di aver fatto un lavoro inutile. Eppure l’abbiamo scelta con cura e abbiamo acquistato la migliore. Ma puntualmente notiamo che qualche residuo non è andato via e si è incrostato. Vediamo cosa fare per avere piastre e bistecchiere sempre pulite dopo averle usate.

Prima di tutto non lasciamo che il grasso si solidifichi

Versare dell’acqua sulla piastra quando è ancora calda non è un’opzione. Sarebbe la cosa migliore da fare per evitare che i residui si incrostino. Ma se non vogliamo ritrovarci con la cucina invasa dal fumo meglio evitare. Possiamo anche optare per fare questa operazione fuori al balcone. Ma l’odore di carne arrostita andrà comunque ad attaccarsi addosso. Meglio sapere a cosa andiamo incontro soprattutto se abbiamo amici a cena.

Quindi la cosa migliore da fare è lasciare che la piastra si raffreddi leggermente. In questo modo potremo versare tranquillamente un po’ d’acqua ed evitare le incrostazioni più difficili. Ma purtroppo questo metodo non è sufficiente per ripulirla alla perfezione. Ecco cosa ci insegnano le nonne per rimediare velocemente.

Prendiamo la nostra piastra sporca e rimettiamola sui fornelli. A fuoco medio aggiungiamo dell’acqua fino a raggiungere circa metà della capienza. Dopodiché non ci resta che aggiungere il bicarbonato. Fedele alleato di tutte le casalinghe, anche questa volta è la soluzione perfetta. Per le quantità basterà regolarsi in base alla quantità di sporco. Ma serviranno almeno 3 cucchiai per essere efficace.

Quando la piastra sarà abbastanza calda vedremo che il bicarbonato comincerà a fare effetto. Togliamo la piastra dai fornelli e mettiamola nel lavandino. Con una spugnetta iniziamo a strofinare. Se l’acqua è troppo calda aggiungiamo dell’acqua fredda, ma pochissima. Ora tutte le incrostazioni andranno via in un attimo e senza sforzi. Risciacquiamo e lasciamo asciugare.

Ecco il trucco della nonna che pochi conoscono per eliminare ogni residuo dalla bistecchiera. Il bicarbonato ancora una volta ci aiuta a risolvere un problema comune e fastidiosissimo.

