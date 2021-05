Quando pensiamo ai trucchi e alle pensate dei supermercati per farci spendere di più del solito non dobbiamo né meravigliarci né arrabbiarci. Infatti, dobbiamo serenamente accettare che ci siano delle persone che i supermercati pagano, anche profumatamente, per escogitare tutte queste campagne pubblicitarie. Senza di loro, forse i supermercati non riuscirebbero più ad esistere e con loro nemmeno le nostre gocciole ogni mattina

Quindi, accettiamo serenamente questa presa d’atto ma cerchiamo di trovare degli strumenti per non cadere sempre nelle loro trappole. In un articolo passato, infatti, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a dare al Lettore un utile strumento di analisi. In questo articolo lo abbiamo messo in guardia di fronte alla famosa trappola delle offerte del supermercato.

Oggi vogliamo concentrarci su di un altro escamotage che i supermercati usano per farci spendere inutilmente più soldi. E, questa scelta attiene profondamente al nostro modo di vivere e di vedere la realtà di fronte a noi. Ecco il trucco del supermercato che ci fa cascare sempre e spendere troppi soldi.

Tutta una questione di dimensioni

Fin da piccoli cerchiamo di riempire le scatole che abbiamo davanti. Per logiche evoluzionistiche, siamo sempre spinti a colmare eventuali vuoti. Che siano interiori e sentimentali o esterni e materiali, siamo sempre spinti a riempire il vuoto o i vuoti. Questa realtà è così solidamente e profondamente insita in noi che ha spinto gli esperti di marketing a optare per questa scelta.

Se ci facciamo caso, ogni volta che entriamo in un supermercato noteremo una cosa. La prossima volta prestiamo attenzione alle dimensioni dei carrelli. Sono spesso sproporzionati rispetto alle necessità di spesa di una famiglia italiana, anche per una settimana. Perché? Ebbene, perché i supermercati hanno capito bene che vogliamo sempre riempire tutto. In quel frangente, vorremmo naturalmente riempire il carrello fino all’orlo. Ecco il trucco del supermercato che ci fa cascare sempre e spendere troppi soldi.