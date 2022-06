L’uovo in camicia ha la reputazione di essere uno dei più difficili da preparare. Certamente è più complicato di un semplice uovo sodo o uovo strapazzato. Ma è anche una delle preparazioni più apprezzate e più salutari. Purtroppo molti di noi non si cimentano quasi mai con la preparazione dell’uovo in camicia dopo aver combinato qualche disastro durante i primi tentativi. Ma in realtà è solo questione di tecnica. Ad esempio, molti non sanno che aggiungere qualche goccia di aceto all’acqua di cottura rende la preparazione molto più semplice. Ma per chi proprio non riesce ad azzeccare l’uovo in camicia esiste un trucco semplicissimo per prepararlo “barando” un po’ sulle regole. Vediamo quale.

Usiamo il mestolo come contenitore

Per prima cosa, prepariamo una pentola capiente con dell’acqua e portiamola a bollore come facciamo sempre per preparare le uova in camicia. Quando l’acqua bolle, è arrivato il momento di mettere in atto un ingegnoso trucchetto.

Il trucco è semplicissimo: basta usare un mestolo come contenitore provvisorio fino a quando l’uovo non si sarà indurito abbastanza da non disperdersi nell’acqua. Procediamo in questo modo: procuriamoci un mestolo di metallo (quello di plastica o silicone non va bene) e oliamo leggermente la superficie interna. Poi adagiamolo sulla superficie dell’acqua bollente, in modo che il mestolo si scaldi, ma l’acqua non entri all’interno. Dopo qualche secondo, rompiamo un uovo all’interno del mestolo.

Ecco il trucco del mestolo per un uovo in camicia perfettamente rotondo, cotto a puntino e senza sbavature

Con l’uovo crudo all’interno del mestolo, torniamo a posizionarlo a filo dell’acqua bollente, in modo che l’uovo all’interno si cuocia lentamente ma non trasbordi nell’acqua. Attendiamo qualche minuto, poi siamo pronti a “versare” l’uovo all’interno della pentola.

Quando l’uovo comincia a solidificarsi, gettiamolo nell’acqua

Ecco il trucco del mestolo per un uovo in camicia perfetto. Quando vediamo che l’albume comincia a solidificarsi, procediamo come se stessimo cuocendo un normale uovo in camicia. Creiamo un vortice all’interno della pentola utilizzando una frusta, e “versiamo” l’uovo dal mestolo all’interno della pentola. Compiamo questa operazione in maniera molto delicata, perché è il momento più critico in cui il nostro piano potrebbe fallire. Ma quando l’uovo sarà all’interno della pentola, manterrà una forma completamente arrotondata, senza disfarsi, e senza pezzettini di albume che galleggiano nell’acqua. Estraiamo l’uovo con un colino, oppure scolando delicatamente l’acqua, prima che si sia completamente solidificato, e serviamolo tiepido condendolo con sale, pepe, erba cipollina o altro condimento a piacere.

