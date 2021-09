La fine dell’estate è il periodo perfetto per rinnovare o creare da zero un meraviglioso tappeto erboso.

In questo periodo, infatti, si può dare vita ad un meraviglioso prato in diversi modi. Precedentemente si era trattato di come scegliere le sementi e come seminare l’erba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, invece, ci si concentrerà maggiormente su una tecnica che in poco tempo permetterà di vedere grandi risultati.

Si sta scrivendo del trapianto dei rotoli di erba pronti all’uso. Si tratta di rotoli che possono essere acquistati presso dei vivai specializzati.

Un’ottima soluzione per prati di piccole dimensioni tenendo anche conto del prezzo, solitamente compreso tra 15 e 25 euro per mq.

Si tratta di una tecnica che permetterà di ottenere un meraviglioso prato, verde e uniforme, nel giro di pochissimo tempo.

Molto utile anche nel caso in cui si debbano sistemare solamente alcune zone del prato.

Ecco il trucco degli esperti per ottenere uno splendido prato verde in pochissimo tempo

I rotoli sono, solitamente, realizzati utilizzando specie microterme e la loro posa può avvenire tutto l’anno. Le uniche esclusioni si avranno nei periodi di terreno gelato o con il caldo afoso dell’estate.

Esistono, però, dei periodi ideali per posare i rotoli che cambiano a seconda della varietà di erba.

Le specie microterme possono essere posate nel periodo che va da aprile a maggio mentre le macroterme tra maggio e giugno.

In mancanza di temperature adeguate l’erba interromperà la sua crescita per ricominciare a vegetare quando le condizioni climatiche saranno nuovamente favorevoli.

Quando si acquistano i rotoli sarà importante controllare che l’erba non sia troppo alta o gialla. L’altezza della zolla dovrà essere di almeno tre centimetri.

Preparazione

Le regole per sistemare i rotoli di erba sono simili a quelle della semina. Sarà necessario procedere con una vangatura e, in seguito con una rullatura.

Stendere i rotoli di erba accostandoli tra loro, attenzione a non farli sovrapporre.

In seguito bisognerà inserire tra un rotolo e l’altro del terriccio a base di torba e sabbia che faciliterà la formazione delle radici.

Una volta terminata la posa bisognerà irrigare e limitare il calpestio almeno per qualche giorno.

Il primo taglio andrà eseguito dopo una decina di giorni facendo attenzione a non rovinare i rotoli.

Il prato sarà pronto e calpestatile dopo una ventina di giorni.

Ecco, quindi, il trucco degli esperti per ottenere uno splendido prato verde in pochissimo tempo.