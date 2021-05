Friggere è un piacere. Forse un piacere comparabile alla pizza, o a questo buonissimo piatto primaverile. Tuttavia, siamo proprio sicuri di saper friggere bene? Siamo proprio sicuri di sapere quand’è il momento giusto per inserire nell’olio bollente le nostre carni o pesci o verdure? Ecco il trucco definitivo per capire quando l’olio è pronto per friggere benissimo

Non tutti hanno un termometro professionale da cucina…

Certo, non tutti hanno un termometro professionale da cucina. Questo strumento ci salverebbe la vita per moltissime preparazioni. Potremmo controllare se la carne sta cuocendo bene al suo interno, se il pesce è cotto e se i formaggi fondono in forno.

In aggiunta a tutto ciò, potremmo anche capire a che punto e come inserire nell’olio bollente gli alimenti da friggere. Sbagliare una frittura non è una cosa così difficile, anzi. Se noi italiani sappiamo friggere bene è solo perché fin da piccoli le nostre nonne ce lo hanno insegnato. Con tanto di panno assorbente da usare dopo la friggitura, naturalmente.

Quindi, che fare?

Ebbene, i più grandi chef del Mondo ci ricordano un procedimento facile e indolore. Forse questo trucco ce lo può anche aver detto la nonna, ma sicuramente non ci ricordiamo. In casa, infatti, dovremmo sempre avere della mollica di pane o, meglio ancora, del pan pesto. Anche del pan grattato andrebbe benissimo, basta solo che sia secco.

Per capire se l’olio è pronto per la frittura, dobbiamo usare questo facile procedimento. Magari prendiamo dei guanti, per impedire che degli eventuali schizzi d’olio bollente ci scottino le dita. A questo punto, prendiamo qualche pizzico di pan grattato e lo facciamo cadere sull’olio nella padella.

Se vediamo una reazione, ovvero delle bollicine che escono dai grani del pan pesto, allora vuol dire che ci siamo. In sintesi, quello è il momento perfetto per inserire le nostre pietanze da friggere. Ecco il trucco definitivo per capire quando l’olio è pronto per friggere benissimo.