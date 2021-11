A quanti di noi è capitato di vedere la nostra tinta per capelli luminosa e perfetta sbiadirsi dopo pochi lavaggi? Dopo aver investito così tante energie in una tinta perfetta, è un peccato vederla sbiadirsi dopo pochi giorni. Purtroppo questo capita soprattutto con i colori più sgargianti, e in particolar modo se i nostri capelli sono fragili o decolorati. Ma non dobbiamo rassegnarci a riapplicare la tinta di continuo o a correre dal parrucchiere ogni due o tre lavaggi. Esiste un trucchetto semplicissimo che ci permetterà di far durare la tinta molto più a lungo, con zero sforzo e naturalmente senza compromettere la salute del nostro cuoio capelluto. Basta aggiungere un ingrediente a shampoo e balsamo.

Ecco il trucco consigliato da molti parrucchieri per una tinta più duratura, bastano poche gocce. Vediamo di che cosa si tratta.

Il trucco è così semplice da essere banale. Basta aggiungere poche gocce della tinta originale ai prodotti che utilizziamo per la cura dei capelli, come shampoo e balsamo. In questo modo, la tinta invece di ‘sbiadirsi’ verrà rinnovata ad ogni applicazione. Conserverà quindi un colore acceso e sgargiante, proprio come quando l’avevamo appena fatta. Aggiungiamo quindi qualche goccia di tinta, o un cucchiaino se la tinta è più densa, direttamente nei flaconi dei nostri prodotti di bellezza, come lo shampoo e soprattutto il balsamo. I risultati saranno straordinari. Ma vediamo più nel dettaglio qualche consiglio per utilizzare al meglio questo trucco.

Usiamo la tecnica giusta

È importante aggiungere la tinta sia allo shampoo che al balsamo. Lo shampoo infatti verrà applicato più sulle radici, mentre il balsamo andrà ad agire sulle lunghezze e soprattutto sulle punte. Infatti, l’errore che molti fanno quando si lavano i capelli è di usare indiscriminatamente shampoo e balsamo con la stessa tecnica.

Lasciamo in posa sia lo shampoo che il balsamo per qualche minuto, in modo che la tinta contenuta nel prodotto abbia il tempo di aderire ai capelli. Concentriamoci soprattutto sulle punte, che tendono ad essere la porzione dei capelli dove la tinta si rovina più facilmente. È importante lasciare in posa shampoo e balsamo per almeno 3 o 4 minuti specialmente se i nostri capelli sono decolorati, per assicurarci che il colore penetri bene i capelli.

Se utilizzeremo questo semplice trucco, la nostra tinta durerà molto più a lungo, con risultati straordinari e risparmio economico.

