Preparare una frittura di pesce o una cotoletta alla milanese è una coccola che ogni tanto bisogna concedersi.

La frittura, infatti, è un metodo di cottura molto amato da grandi e bambini. Ma è anche molto temuto soprattutto da chi dopo dovrà dedicarsi alla pulizia della cucina.

Qualche piccolo accorgimento

Anche spalancando le finestre, l’odore del fritto persiste in cucina per tutto il giorno, impregnando le tende, i cuscini e la stoffa del divano.

Ma come abbiamo descritto in questo articolo, basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina: un trucchetto facile, veloce e soprattutto che funziona.

Il secondo problema da affrontare, è quello degli schizzi di olio. Molto pericolosi, perché possono provocare delle vere e proprie ustioni. Ma anche tanto fastidiosi, perché colpiscono tutti gli oggetti vicini, sporcano il piano cottura e il pavimento.

Ma per quale ragione? Ogni alimento contiene una percentuale di acqua, che a contatto con l’olio bollente, genera degli schizzi. Questo shock termico, avviene perché i due liquidi hanno punti diversi di ebollizione.

Quindi il primo consiglio è quello di asciugare sempre molto accuratamente gli alimenti, prima di tuffarli nell’olio bollente.

Ecco il trucco che pochi conoscono per friggere senza schizzi e non sporcare la cucina

Le soluzioni da adottare sono diverse. Possiamo utilizzare il classico paraschizzi, o ricoprire tutto il piano cottura con della carta stagnola.

Oppure ecco il trucco che pochi conoscono per friggere senza schizzi e non sporcare la cucina. Sembra strano ma possiamo inserire all’interno dell’olio ancora freddo, alcuni stuzzicadenti e lasciarli sul fondo della pentola per tutta la durata della frittura. Gli stuzzicadenti, avranno la funzione di assorbire l’umidità e quindi evitare che l’olio schizzi ovunque.

Una volta terminata la frittura, ricordiamo di non buttare l’olio esausto negli scarichi, ma smaltiamolo nei punti di raccolta autorizzati. Oppure possiamo riciclarlo in molti modi, tutti descritti in questo articolo Incredibile, abbiamo sempre commesso un terribile errore buttando l’olio dopo la frittura.