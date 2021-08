La supercolla (comunemente chiamata Attak dal nome di un marchio diffuso) è utilissima. Ne abbiamo tutti almeno un tubetto in casa che impieghiamo per riparare di tutto. Quando apriamo il nostro tubetto di supercolla, dopo l’uso solitamente chiudiamo il tubetto col tappo con attenzione. Una o due settimane dopo, proviamo ad aprire il tubetto e troviamo che è tutto secco e la colla non esce, anche se ci siamo assicurati che non ci fosse colla residua sull’applicatore. Ecco allora il trucchetto per impedire che la colla Attak si secchi e conservarla così a lungo. Evitiamo, quindi, di usare lo spillo cercando di riaprire il buco nell’applicatore, oppure di tagliarne la punta nella speranza di eliminare la colla secca, e così via con altri tentativi inefficaci.

Che cos’è la supercolla?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La supercolla è un adesivo cianoacrilato istantaneo e le sue applicazioni sono innumerevoli.

Questo adesivo agisce grazie a un processo chimico, la polimerizzazione, favorito da alcune condizioni come la presenza di acqua, solitamente l’umidità presente nell’aria. Questo spiega come mai il tubetto di supercolla non duri mai a lungo una volta aperto.

I cianoacrilati furono scoperti originariamente nel 1942 da scienziati americani durante la Seconda guerra mondiale. Lo scopo iniziale era creare plastiche trasparenti per mirini di precisione. Ma i composti tendevano ad attaccarsi in modo permanente alle varie superfici. Scartati allo scopo, i cianoacrilati iniziarono ad essere utilizzati come supercolla.

Ecco il trucchetto per impedire che la colla Attak si secchi e conservarla così a lungo

La supercolla ha solitamente una durata di circa 12 mesi per i tubi non aperti. Nel momento in cui li apriamo, l’umidità entra nei tubetti e inizia, come abbiamo visto, a polimerizzare lentamente all’interno. Dopo il primo utilizzo, quindi, la durata della colla sarà di molto inferiore.

I cianoacrilati si conservano al buio, al secco e al freddo. Possiamo prolungare la durata della supercolla, quindi, in questo modo efficace: conservando la supercolla in frigorifero o addirittura nel freezer e in posizione verticale. Dopo l’uso, usiamo l’acetone per rimuovere la colla in eccesso (utile anche per ripulire l’applicatore da quella secca).

È molto importante ricordarsi di lasciare che la colla torni a temperatura ambiente prima di aprire il tubetto e utilizzarla.

Ricordiamoci inoltre di tenere la colla lontano dalla portata dei bambini e di fare sempre attenzione quando si maneggiano questi materiali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Nel caso, consultare immediatamente un medico.