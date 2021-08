I nostri animali domestici ci regalano gioia e amore. Non vediamo l’ora di tornare a casa per vederli correre verso di noi.

E proprio perché li amiamo vorremmo sempre passare il tempo con loro.

Coccole e vizi non mancano mai e sappiamo bene che “per regalare al nostro gatto gioia e serenità basta 1 incredibile unico oggetto”.

Conosciamo le loro passioni ed i loro gusti ed anche per questo seguiamo “la dieta giusta per il cane perfetta per farlo vivere bene”.

Ma come fare per portarli sempre con noi anche in vacanza?

Scopriremo un trucco geniale spesso sottovalutato che ci permetterà di stare sempre insieme.

Ecco il trucchetto geniale per portare in vacanza cane o gatto senza rinunce

Nel periodo estivo siamo ancora più attenti alla salute dei nostri animali. Il caldo sembra indebolirli e cerchiamo di idratarli al meglio.

Abbiamo imparato a tenerli al sicuro scegliendo “questa pianta tropicale perfetta per la casa ed amica degli animali”.

Ma davvero non sappiamo come fare per portare in vacanza con noi i nostri amici a 4 zampe.

Pochi ci pensano ma basterà semplicemente scegliere il giusto trasportino adatto al tipo di viaggio da affrontare.

Se affrontiamo un viaggio in macchina potremo utilizzare il più classico trasportino adatto alla misura del nostro amico.

Quando decidiamo, invece, di muoverci in aereo sarà bene utilizzarne uno leggermente più grande. Questo permetterà al nostro cagnolino o gatto di sgranchirsi durante le ore di volo. Inoltre, in caso di viaggio in stiva, potremo acquistare un trasportino con incorporato gli accessori per mangiare e bere.

Infine, se ci spostiamo in treno potremo scegliere qualche pratico zaino o trolley. Ma, anche se i tessuti saranno più morbidi e confortevoli, dovremo attrezzarci con traversine assorbenti.

Ecco il trucchetto geniale per portare in vacanza cane o gatto senza rinunce. Finalmente non dovremo rinunciare ai nostri adorati amici e potremo portarli sempre con noi.

Consigli pratici

Ricordiamoci che un cagnolino o un gatto viaggeranno volentieri nel trasportino solo se abituati sin da piccoli. Inoltre, bisognerà avere sempre con noi tutto il necessario per far sentire il nostro animale a proprio agio durante questo spostamento.

Sarà fondamentale fare delle pause regolari. Così il nostro animale domestico potrà muoversi un po’ e andare al “bagno”.

Ricordiamoci sempre che il loro benessere deve restare al primo posto. Se loro saranno sereni riusciremo a viaggiare in totale tranquillità.