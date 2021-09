Con il progresso della tecnologia il cellulare di una volta, con i tasti tangibili e con lo schermo “normale”, ha lasciato il posto allo smartphone. Di ultima generazione, si tratta di un cellulare ultra moderno tramite il quale è possibile fare tantissime cose.

Una delle differenze è che si può parlare con la persona chiamata e contemporaneamente si possono guardare i contenuti di Facebook, per esempio. Lo smartphone con Internet incorporato permette di scaricare tante applicazioni: dai giochi per non annoiarci fino a quelle importanti come quella della posta o del Green Pass.

Lo smartphone, dunque, è coinvolto direttamente nel processo di evoluzione della società stessa e ormai la digitalizzazione ne è parte integrante. Certo, come ci sono tantissimi pro, i contro non mancano. Quando eravamo piccoli e non c’era il cellulare o comunque erano in commercio i Nokia, non potevamo fare altro che giocare al famoso gioco del serpente. Quindi si trascorrevano le giornate in famiglia o fuori casa con gli amici.

Oggi si passa la maggior parte del tempo con lo smartphone in mano e per lo più si utilizza per i social network o per giocare o per acquistare qualcosa online. Potremmo passare meno tempo con il cellulare, questo è certo, ma bisogna ammettere che ormai è molto più utile rispetto al passato.

Dal momento che dobbiamo stare attenti al nostro amato smartphone e per evitare di acquistare nuovi cellulari, dobbiamo necessariamente prendercene cura.

Quando il cellulare cade che colpo … al cuore

Quante volte ci è capitato di veder cadere il nostro smartphone e l’espressione in viso è un mix tra l’attonito e il disperato?

Ebbene, quell’ebbrezza l’avremo provata tutti. E quante volte abbiamo emesso un sospiro di sollievo quando abbiamo notato qualche graffio e non la rottura dei cristalli liquidi?

Ecco il trucchetto del tutto naturale per riparare e disinfettare il cellulare dai batteri

Per tutte le volte in cui siamo stati fortunati a prendere il cellulare dal pavimento e notare solo qualche graffio ci sarebbe una soluzione. Ecco il trucchetto del tutto naturale per riparare e disinfettare il cellulare dai batteri. Ci serviranno il dentifricio, il limone, l’acqua distillata e aceto di vino bianco.

Come si suole dire, questi sono i rimedi della nonna. Il dentifricio è da utilizzare per cercare di riparare lo schermo dai graffi. Deve essere spalmato con movimenti circolari e con l’aggiunta di una sola goccia di limone. È importante che si metta una sola goccia all’interno del dentifricio che andrà poi mescolato. Successivamente, dovrà essere tolto con un panno in microfibra.

Per disinfettare, invece, utilizziamo una soluzione composta da acqua distillata e qualche goccia di aceto di vino bianco facendo attenzione a non versare sui lati o alla base dello smartphone. Usiamo un batuffolo di cotone e versiamo la soluzione su questo, che andrà a pulire il cellulare.

Ricordiamo che sono rimedi della credenza popolare, per questo motivo consigliamo di rivolgere qualche domanda a un esperto prima di procedere.