Quando si parla di pastiera tutti pensano alla tradizionale e profumatissima pastiera di grano, ma non tutti sanno che vi è anche un’altra versione. Ecco il tradizionale piatto del sabato santo, la pastiera di pasta. Tipico piatto che si fa con quello che rimane, ricco di ingredienti, sicuramente difficile da smaltire! Ma per le vacanze pasquali, si può fare un’eccezione, soprattutto in questo periodo. E quindi, perché no, dilettiamoci con le ricette tradizionali del nostro bel Paese.

Sembra una frittata di pasta ma non lo è, è un piatto tipico del sud. Le nostre nonne usavano prepararla con pasta e ingredienti che rimanevano, e portarla sulle tavole campane il sabato santo. È più alta della frittata ed è cotta al forno, ma questo non vuol dire sia dietetica, anzi tutt’altro!

È molto semplice e facile da preparare ed è buonissima. Si conserva in frigo per due o tre giorni, è ideale, per la sua compattezza, per una gita fuori porta, come il pic-nic di pasquetta. Ecco di seguito illustrato il tradizionale piatto del sabato santo, la pastiera di pasta ed elencati gli ingredienti classici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 500 gr di pasta mista oppure spaghetti spezzati;

b) 5 uova;

c) salame napoletano a cubetti, o pancetta a cubetti;

d) 40 gr Parmigiano Reggiano grattugiato;

e) 40 gr Pecorino Romano grattugiato;

f) 300 gr di provola affumicata;

g) pepe nero q.b.;

h) sale q.b.;

i) strutto o burro.

Preparazione della pasta

Cuocere la pasta in acqua bollente e salata. Scolare la pasta quando è al dente. Trasferirla in una ciotola per farla raffreddare, unirvi una abbondante noce di burro o un abbondante cucchiaio di strutto, per non farla attaccare.

Nel frattempo tagliare a cubetti il salame, o la pancetta (o qualunque altro salume che abbiamo in casa o preferiamo) e la provala, metterli da parte. Sbattere le uova, aggiungendo sale e pepe q.b. Una volta raffreddata la pasta, unire tutti i restanti ingredienti. Mescolare bene, e versare il tutto in una teglia unta di strutto o burro.

Mettere qualche fiocco di strutto o di burro e infornare a forno ventilato a 200 gradi e cuocere per circa 30 minuti. Verso fine cottura, si può mettere un po’ di formaggio grattugiato per creare una saporita doratura. Farla riposare e servire tiepida. Ecco presentato il tradizionale piatto del sabato Santo, la pastiera di pasta. Buon appetito e buon sabato santo a tutti.

Approfondimento

La pensione o la rendita fino a quasi 1.300 euro per la casalinga in queste situazioni