Stiamo per entrare in un dicembre un po’ particolare. Non si sa ancora se sarà possibile fare il classico cenone della Vigilia. O meglio se potremo farlo come sempre in famiglia o dovremo rimanere nel nucleo più ristretto della nostra casa. Che il 24 si svolga in un una maniera o nell’altra, proponiamo un piatto che vada bene in ogni caso. Per più o meno persone. Se si sta cercando un’idea originale ecco il tortino al radicchio ideale per la cena di Natale. Una ricetta che per i suoi ingredienti fa incontrare il nord e il sud. Un connubio di origini da cui nasce un risultato favoloso. È un piatto semplice da preparare e molto gustoso.

Ingredienti

2 cespi di radicchio di Verona (o di Chioggia) rosso; una scamorza affumicata; un po’ di parmigiano; una confezione di basta brisè; origano quanto basta; un filo d’olio; sale quanto basta.

Ecco il tortino al radicchio ideale per la cena di Natale

Iniziamo con il radicchio. Dopo averlo lavato accuratamente, tagliarlo grossolanamente. Successivamente bisogna prendere una padella dove mettere un filo d’olio e un pizzico di sale per stufare il radicchio. Bisogna cuocerlo per circa 5/6 minuti dopo di che spegnere il fuoco. Mentre lo facciamo raffreddare prendere la scamorza e tagliarla a cubetti. Una volta che il radicchio si è un po’ freddato, aggiungiamo la scamorza e mischiamo i due ingredienti. In seguito stendere la pasta brisé su una teglia circolare. Fatto questo aggiungere il radicchio con la scamorza e piegare i bordi con la forchetta. A questo punto grattugiare il parmigiano sopra la parte scoperta, evitando i bordi. Ora passiamo una spolverata di origano. Per finire aggiungiamo un filo di olio a spirale e mettiamo tutto in forno a 180 gradi. Aspettiamo 25/30 minuti ed ecco il tortino al radicchio ideale per la cena di Natale. Consigliamo di servirlo caldo ma anche da freddo è molto buono. Ora abbiamo aggiunto un tocco originale alla nostra tavola della vigilia.