Il lavoro da remoto si prolungherà per tutto il 2021 così come la pandemia di Covid. Dunque, le tecnologie di realtà aumentata, già molto gettonate, sono divenute essenziali. Lo sa bene chi deve operare in condivisione di file, collaborazione a distanza e utilizzando un desktop virtuale.

Tra le società mondiali più specializzate in software per l’accesso remoto c’è la società tedesca TeamViewer, che in questi giorni ha ricevuto una serie di report favorevoli da banche d’affari blasonatissime. Vediamoci più chiaro con l’aiuto degli Esperti di Proiezioni di Borsa.

Occhio ai nuovi potenziali massimi

Con alti e bassi, proseguono gli acquisti da varie mani, da tutto il mondo. E alcuni osservatori ritengono che il titolo sia pronto a toccare nuovi massimi.

Ecco il titolo tecnologico europeo che torna nel mirino degli investitori. Pronto a raggiungere nuovi livelli di prezzo. Un’azienda super creativa.

A ottobre 2019 ha quotato il minimo a 21,80. Ma da allora ha raddoppiato il suo valore. E a giugno scorso ha toccato 51,48 euro per azione. Attualmente naviga intorno ai 40 euro, punta al livello 47 euro. Alcuni osservatori ritengono che il prossimo obiettivo possa essere 62 euro.

Il software che collabora per formare i dipendenti

TeamViewer è’ un’azienda che prevede ulteriori interventi di aggiornamento sui prodotti in vendita.

È pronta a sfornare nuove soluzioni. Per integrare la realtà aumentata. Per l’utilizzo degli smart glasses.

E per l’uso di altre tecnologie che saranno largamente adottate dai consumatori, conferma il vicepresidente per la realtà aumentata Hendrik Witt.

Le soluzioni di collaborazione permettono alla sede centrale di un’azienda di operare sul computer del lavoratore da casa per fargli vedere come deve compiere certe operazioni. O per correggere eventuali errori che sono stati commessi durante l’immissione di dati. O l’elaborazione di calcoli.

Questi software sono attualmente l’unico sistema che si può adottare efficacemente per formare nuovi assunti. O nuovi collaboratori esterni.

Ecco il titolo tecnologico europeo che torna nel mirino degli investitori

Molte aziende, inoltre, stanno pensando di adottare un modello di lavoro ibrido. Una parte dei dipendenti resterà in ufficio e gli altri lavoreranno da casa. Dunque, TeamViewer sta sviluppando dei prodotti ad hoc per il lavoro ibrido.

Gli smart glasses sono, invece, una soluzione molto importante per la connettività, l’attività a distanza e l’assistenza nel settore sanitario. Questa tecnologia permette, infatti, di risolvere da remoto i problemi insormontabili. Quelli che si verificano, per capirci, quando i tecnici non possono intervenire sul posto.