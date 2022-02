L’universo femminile è sicuramente avvantaggiato quando si parla di cosmesi ed estetica in generale. Sono tanti i prodotti pensati apposta per le donne, per le loro necessità ed esigenze. Sia nel campo della cosmesi in generale che per la cura dei capelli.

Solo da pochi anni anche i prodotti e le linee uomo hanno cominciato a svilupparsi ulteriormente. Finalmente non si vede più il solito deodorante unico e uguale per tutti gli uomini. Oppure la schiuma da barba che non tiene conto delle pelli più sensibili.

Passi da gigante, insomma, nell’inclusione dell’uomo in una nicchia che per tanti anni si è occupata solo delle donne. O comunque in maniera prevalente delle donne e delle loro necessità. Ecco, quindi, che anche gli uomini con i capelli ricci e ribelli finalmente hanno prodotti adatti a disposizione. Ma anche dei maschere e rimedi naturali per prendersi cura dei capelli maschili e averli più setosi.

Ecco il taglio per i capelli ricci uomo per tenere a bada e valorizzare i ricci ribelli evitando l’effetto crespo

Sarà sicuramente capitato di vedere qualche ragazzo in difficoltà con i capelli ribelli. Oggi vedremo come dare definizione al riccio senza avere l’effetto cane bagnato o paglia ingrovigliata.

Chi ha i capelli ricci, uomini e donne, sanno bene che pettinare i capelli da bagnati è fondamentale. Altrimenti districare i nodi e avere ricci definiti è quasi impossibile, sia che si tratti di riccio stretto o largo. L’importante è usare una tecnica precisa che non li danneggi e spezzi, ne abbiamo parlato in un precedente articolo.

Lavorare i capelli umidi è fondamentale per avere una pettinatura impeccabile. Usiamo prodotti non aggressivi e un buon balsamo per districare bene i nodi. Dopodiché applichiamo un termoprotettore prima dell’asciugatura. Questo prodotto è utile non solo per chi usa la piastra ma davvero per tutti, uomini e donne.

Ora è il momento dello styling e la soluzione migliore è sicuramente la pasta modellante. Sia che si abbiano ricci corti che lunghi e ribelli. Applichiamo una noce di prodotto lungo le lunghezze usando le mani. Niente pettine perché andrà a far perdere la forma al riccio risultando in quell’effetto cotonato. E poi ripassiamo l’asciugacapelli a bassa temperatura per sigillare e bloccare l’acconciatura.

Taglio da chiedere al barbiere

Anche se si portano un po’ più lunghi non bisogna avere paura di tagliare. Non solo aiuterebbe a rinforzare il capello ma il taglio consente alla forma originale di durare più a lungo. Chiediamo uno sfumato lungo le tempie e scalato sulle lunghezze. Andranno ben sfilzati per evitare che si gonfino e avere un effetto spettinato ma super di moda. Rasatura quasi a filo laterale ma che risale gradualmente fino in testa.

Quindi, ecco il taglio per i capelli ricci uomo che rivoluzionerà completamente il nostro aspetto. Niente più effetto cotonato quando non abbiamo tempo di fare una piega definita. Basta con l’effetto crespo e il riccio che si perde appena crescono i capelli. Anche gli uomini hanno il diritto di portare ricci belli e definiti e conoscere tutti i trucchi per farlo.

