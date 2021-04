Solo ieri è stato il compleanno di Roma. Una città straordinaria, talmente tanto ricca dal punto di vista architettonico e culturale che per conoscerla realmente ci vorrebbe una vita o forse di più.

Ecco il sorprendente segreto di una delle piazze più famose di Roma che lascerà tutti sbalorditi e farà divertire grandi e bambini.

La città eterna è ricca di luoghi nascosti, aneddoti e strani effetti visivi o acustici. Tra questi ultimi è straordinario l’effetto acustico di Piazza del Popolo che permette di parlare con qualcuno posto dall’altra parte della Piazza percependolo come accanto a sé.

La Piazza

Piazza del Popolo è una delle piazze più famose della città, al tempo dei romani punto di accesso a Roma dal lato nord. Dal 1998 è stata trasformata in area pedonale ed è spesso utilizzata come cornice di eventi pubblici e manifestazioni. Da qui partono tre vie commerciali molto famose della città, via Ripetta, via del Corso e via del Babbuino. La Piazza custodisce tre splendide Chiese altrettanto ricche di capolavori, un obelisco in stile egizio e tre magnifiche fontane.

L’effetto sonoro

Ciò che non è percepibile agli occhi è però l’incredibile fenomeno sonoro chiamato comunemente dai romani che ne sono a conoscenza Eco di Piazza del Popolo. Un fenomeno veramente inaspettato e sorprendente.

Dal lato opposto alla terrazza del Pincio che si affaccia su Piazza del Popolo vi è un muro lungo circa 100 metri di forma concava. Parlando dall’estremità rivolti verso il muro si potrà essere facilmente ascoltati anche da chi si troverà a metà del muro o addirittura a decine di metri di distanza sull’estremità opposta senza neanche alzare la voce.

Questo effetto è dato dalla forma semicircolare del muro che amplifica le onde sonore e permette di superare la confusione che regna in questa Piazza crocevia di turisti e romani e chiacchierare come se si fosse a pochi centimetri di distanza.

