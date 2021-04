Il taglio di capelli su una donna cambia molto la sua immagine. È molto importante capire che taglio portare, più in particolare se si ha un’età che supera i cinquant’anni. Sono consigliati i tagli strategici, corti o medi con frange che nascondono i piccoli segni dell’età e abbelliscono l’ovale. Allora ecco il sorprendente segreto che nessuno svela per eliminare un look antico e poco giovane.

Basta con i capelli grigi

Ora il look dei capelli grigi sta sparendo per via delle mode che lanciano le attrici. La scelta si sposta sempre su un colore deciso. Per quanto riguarda il taglio invece la cosa è molto diversa. Le donne sono sempre alla ricerca di un colore o un taglio che possa ringiovanire ed è giusto. Perché no? Andiamo a vedere i piccoli passi da compiere.

Curare i capelli

Con il passare del tempo la pelle e il capello cambia e diventa più fragile e necessita di cure per essere rinforzato. I capelli crescono più lentamente e si spezzano con facilità. Ma niente paura esistono rimedi efficaci. Se la cura consiste nel trovare prodotti per curarli di alta qualità per il taglio serve uno studio sul viso che i bravi parrucchieri sanno fare.

Lo studio del taglio

Un bel taglio corto o medio è una buona idea perché permette di dare volume risollevando e riempiendo, migliorando i parametri del viso. Purtroppo, chi si ostina ad avere i capelli lunghi se non scalati rischiano di dare un aspetto trasandato e dimostrare più anni di quelli che si hanno. Ecco il sorprendente segreto che nessuno svela per eliminare un look antico e poco giovane.

Il tipo di frangia

Non è vero che la frangia è solo per le giovanissime e anzi non va sottovalutata per niente. Può diventare una buona alleata anche per donne meno giovani. Nasconde e consegna quell’aria sbarazzina che può dare un’aria giovane. Ovviamente le soluzioni su quale frangia fare dipendono dal colore e dallo spessore dei capelli. Si possono fare frange geometriche, arrotondate o più definite, questo dipende molto dal gusto e dal tipo di viso.

Una chioma romantica

Se nonostante tutto i capelli lunghi si vogliono continuare a portare. E non si vuole rinunciare al fascino che evocano e si desidera avere un’aria romantica e sensuale, è consigliato un taglio scalato che dia tono e movimento.