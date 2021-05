Il freezer solitamente si usa per congelare i cibi. Ma c’è qualcuno che lo usa anche per altro. Ed ecco il sorprendente motivo per cui tutti stanno mettendo il sapone per i piatti in freezer. Il sapone per i piatti ha moltissimi usi. Viene usato per lavare i piatti, si può usare per lavare le mani se ad esempio si maneggia il pesce, oppure si può anche usare per lavare i pavimenti.

È invece sconsigliato usare il sapone per i piatti al posto del detersivo per lavastoviglie. In quel caso questo elettrodomestico si riempirà solo di bolle.

Ma perché in freezer?

Ecco il sorprendente motivo per cui tutti stanno mettendo il sapone per i piatti in freezer. Molti di noi probabilmente puliscono il water una volta a settimana, quando si fanno le pulizie di casa. Durante la settimana però lo sporco non va in vacanza, ovviamente resta lì. Molti quindi decidono di versare, magari ogni due giorni, del detersivo nel WC. In questo modo non sarà splendente, ma almeno sarà libero dai batteri.

Le mini pulizie infrasettimanali senza sforzi

Ma per fare queste mini pulizie durante la settimana senza perdere troppo tempo è possibile usare anche il sapone per i piatti. Come? Usandolo in piccole dosi. Infatti, basta prendere dei contenitori monodose di silicone per fare il ghiaccio e invece di metterci l’acqua, si mette il sapone per i piatti. Poi mettiamo il tutto in freezer.

Ora in frigo avremo dei semi cubetti di ghiaccio di sapone per i piatti. Questo non sarà del tutto solido, ma rimarrà comunque un po’ liquido. Avrà la consistenza di un gel. La sera prima di andare a dormire si può prendere un cubetto e versarlo nel WC. Oppure si può usare anche nell’arco della giornata. Si getta nel water, si aspetta un pochino e poi si scarica via. Così il nostro WC sarà sempre pulito e profumato. Poi il week-end possiamo lavare bene il water con tutti gli altri prodotti.

Approfondimento

Il motivo straordinario per cui tutti stanno mettendo la spugnetta per lavare i piatti in lavastoviglie.