Ci siamo: nella notte fra questo sabato e domenica 25 ottobre si torna all’ora solare. Occorrerà spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Il passaggio dall’ora solare a quella legale, e viceversa, ha delle conseguenze sul nostro organismo. Tuttavia, non tutti sanno che ciò si riflette in altri ambiti: ecco il sorprendente effetto del cambio dell’ora sui mercati finanziari.

L’ora legale e la capacità di prendere decisioni

L’ora legale è stata introdotta per sfruttare al meglio la luce del sole durante i mesi estivi. In questo modo, si utilizza meno l’illuminazione elettrica. Il vantaggio è un significativo risparmio energetico. Tuttavia, è ormai risaputo che il cambio dell’ora disturba il ritmo circadiano delle persone. In altre parole, confonde il nostro “orologio interiore”. Questo ha un impatto sull’organismo, che può manifestarsi con difficoltà ad addormentarsi, stanchezza, irritabilità e sbalzi d’umore. Ma le conseguenze si fanno sentire anche sulla capacità di prendere decisioni. Non è un caso che nella giornata successiva al passaggio all’ora legale aumenti il numero di incidenti d’auto. Solo negli Stati Uniti, è stato calcolato che nella settimana che segue il cambio dell’ora il numero di incidenti mortali cresce del 6%. Ciò comporta 28 morti in più ogni anno.

Come cambia il comportamento degli investitori

A causa del cambio dell’ora si nota, dunque, una differenza nella capacità di prendere decisioni. Più in particolare, è stato osservato che si tende a prendere più rischi. Questo si riflette anche sui mercati, come ha dimostrato Antonios Siganos, esperto di finanza e professore all’Università di Glasgow. Siganos ha analizzato 5.500 fusioni aziendali, avvenute fra il 1977 e il 2017. Quando viene annunciata una fusione, l’aumento del rendimento azionario è, in media, del 10%. Tuttavia, se la fusione viene annunciata nella settimana successiva al passaggio all’ora legale, si osserva un curioso fenomeno: il rendimento delle azioni aumenta del 2,50% in più rispetto alla media. Gli investitori, infatti, tendono a reagire in maniera più estrema alle notizie e prendere più rischi. Ecco il sorprendente effetto del cambio dell’ora sui mercati finanziari.

