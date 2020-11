Se esiste un posto al mondo in cui tutti vorremmo sicuramente entrare, almeno una volta nella vita, questa è sicuramente l’Area 51. Conosciuta a livello internazionale come il possibile rifugio degli alieni atterrati sulla terra, concretamente altro non è che una base dell’esercito americano. Ma, recenti interviste e pubblicazioni di ex dipendenti, a caccia di fama e denaro, hanno sconvolto l’opinione pubblica mondiale. Solamente la distrazione dovuta alla pandemia che sta colpendo il mondo ha fuorviato l’attenzione da questi eventi. Ecco il sogno di noi tutti, quello di conoscere i segreti della famosa Area 51, riassunti in questo articolo dai nostri Esperti.

La sua ubicazione

I Lettori più appassionati di ufologia conosceranno sicuramente l’ubicazione di questa base dell’aeronautica militare americana che si trova nel deserto del Nevada. Secondo miti e credenze, qui gli americani nasconderebbero agli occhi dell’opinione pubblica delle astronavi e degli alieni precipitati sulla terra. Formalmente, invece, almeno per il governo a stelle e strisce, si tratta di una pista di atterraggio con relativi depositi, destinata alla sperimentazione di modelli militari futuribili.

Mj12

Secondo invece i cultori di ET e di tutto il mondo galattico, l’Area 51 ospiterebbe una squadra di intelligence Usa, denominata Mj12. Qui sarebbe presente una mega centrale operativa, dotata di migliaia di monitor e di rilevatori preposti all’individuazione degli alieni. Da 50 anni ormai, secondo gli appassionati, anche la Casa Bianca ne sarebbe al corrente. Non solo, ma appoggerebbe pienamente questo progetto.

Testimonianze di ex dipendenti

Negli ultimi 5 anni due presunti ex dipendenti della base, di cui addirittura uno pseudo pilota, avrebbero rivelato al mondo, attraverso immagini e fotografie, la presenza degli alieni nella base. Addirittura, sarebbe stato portato come testimonianza un pupazzo di alieno, poi andato a ruba nei negozi di giocattoli americani. A smentire però queste rivelazioni, ci hanno pensato gli stessi protagonisti, cadendo in contraddizione una volta intervistati. In maniera molto ingenua, infatti, ci sarebbero sbagliati sul numero delle dita delle mani e dei piedi degli alieni o sulla grandezza dei loro occhi. Ecco il sogno di noi tutti, quello di conoscere i segreti della famosa Area 51, magari trovandoci all’interno a curiosare.

