Ecco il sogno che tutti oggi hanno e pochi stanno per realizzare

Dal suo inizio, la pandemia ha contagiato 100 milioni di persone nel mondo e ne ha uccisi 2,3 milioni. Il sogno di tutti, che pochi stanno per realizzare, è trasferirsi in un luogo Covid free. E salvarsi stando lontano da porti, capoluoghi e aeroporti, anche vivendo una vita semplicissima.

Tutti in smartworking nella Sardegna Covid free

Da ieri a Cagliari è partito uno screening di massa che sta coinvolgendo 80mila persone. Da questa sera, o al massimo da domani, nessun passeggero in arrivo in Sardegna, prima zona bianca d’Italia, potrà sfuggire ai test rapidi nei porti e negli aeroporti.

Lo ha garantito il Governatore della Regione, Christian Solinas, che sta firmando l’ordinanza in tutta fretta, per blindare la Sardegna dall’esercito di arrivi che si sta preparando.

Molte coppie over 60 stanno cambiando residenza con una semplice richiesta online. Il mini appartamentino al mare nell’isola diventa l’abitazione principale. Almeno per un anno. Poi si vedrà.

Attenzione però: per ora la residenza sarda non deve essere abitata stabilmente da persone non appartenenti al nucleo familiare. Gli spostamenti in giro per la Sardegna restano liberi, ma niente soste in piazze, lungomare e belvedere. Igienizzazione, distanziamento e mascherine rimangono in vigore.

Dal primo marzo, intanto, sono partite le aperture graduali, con ristoranti aperti per la cena fino alle 23 e i bar aperti fino alle 21. Con un brindisi per dimenticare il Bonus INPS turistico dedicato alle imprese ferme per Covid.

Raggiungere un atollo senza coronavirus

Qualcuno, invece, sta cercando di realizzare un sogno accarezzato da una vita: raggiungere il cuore del Pacifico. E restarci per un po’ o per sempre, come il pittore Paul Gaugin. Attualmente ci sono solo 14 Paesi che non hanno conosciuto il Covid. Sono dei paradisi marini e naturali straordinari. Gli yacht dei nababbi di tutto il mondo stanno facendo rotta per raggiungerli, visto che la situazione nei cinque continenti non migliora.

Eccoli. Sono le 15 isole dell’arcipelago Cook e le isole Samoa americane, che hanno chiuso i battenti a tutti, anche ai loro concittadini per un anno.

Ecco il sogno che tutti oggi hanno e pochi stanno per realizzare

Ci sono anche gli atolli di Tokelau, la Micronesia con i suoi Stati federati Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. E lo Stato di Niue, a est della Nuova Zelanda, la Repubblica di Kiribati con 33 atolli e Nauru il terzo Paese più piccolo al mondo.

Poi ci sono le isole Pitcairn, con soli 70 abitanti, l’isola di Palau vicino alle Filippine. In lista ci sono anche la famosa isola di Sant’Elena dove fu imprigionato Napoleone Bonaparte, le isole del Regno di Tonga e Tuvalu. Escono dalla top hit Covid free il Turkmenistan e la Corea del Nord. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, non si ha affatto la certezza che questi territori abbiamo veramente avuto zero casi.