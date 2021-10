Ecco il sistema infallibile per tenere fresco il sushi in ufficio senza il frigorifero

Qualche volta vorremmo fare una pausa caffè in ufficio con una bibita fresca, invece che con una bevanda calda. Ma non sempre nelle piccole aziende ci sono in dotazione distributori automatici di bibite o frigoriferi a disposizione dei dipendenti. Ci sono spogliatoi, armadietti e docce, magari anche un’area per il consumo dei pasti ma non c’è il frigorifero. Ecco il sistema infallibile per tenere fresco il sushi in ufficio senza frigorifero.

Mangiare il sushi in ufficio

Il sushi è una preparazione molto di moda negli ultimi tempi e molti ristoranti hanno avviato dei servizi di delivery per la consegna rapida a casa o in ufficio. L’unico problema per la consegna in ufficio è la puntualità. Non capita quasi mai di vederlo arrivare puntuale per l’ora di pausa. La maggior parte delle volte il fattorino arriva proprio quando gli altri hanno finito di mangiare o sono rientrati dopo il lunch nei dintorni dell’ufficio. La soluzione ideale, e anche quella più economica, è quella di passare da un supermercato di mattina presto e acquistare un sushi mix, per gustarlo nella pausa lunch in ufficio. Lavorando al proprio desk, se proprio non se ne può fare a meno.

I dipendenti mangiano volentieri giapponese lavorando, di questi tempi, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove lo smaltimento delle pratiche arretrate sarà un processo lunghissimo e forse non finirà neanche per Natale. A proposito ecco, per chi lo prepara da sé utilizzando il pesce già abbattuto al supermercato, come arrotolare alla perfezione il maki-sushi.

Il trucco del detersivo

Ma come conservare il sushi in ufficio senza lanciare in giro odori di pesce e soprattutto mantenerlo alla giusta temperatura? Ecco un trucchetto perfetto. Prendiamo quattro sacchetti di plastica trasparente da freezer, mettiamoli su un piano orizzontale e riempiamoli con un po’ di detersivo per i piatti. Passiamo questi sacchetti, tenendoli orizzontali, in freezer per tutta la notte, regolando la temperatura al massimo sotto zero. Procuriamoci ora un contenitore rivestito internamente di alluminio. Ce ne sono molti in commercio, creati proprio per tenere in fresco o in caldo il cibo da portare in ufficio. Se non lo abbiamo, possiamo utilizzare un beauty case a forma di mattone e mettere un foglio di alluminio all’interno, sul fondo. Mentre un altro lo fisseremo all’interno del coperchio. A questo punto adagiamo i sacchetti col detersivo congelato sul fondo del contenitore.

Ecco il sistema infallibile per tenere fresco il sushi in ufficio senza il frigorifero

Appena acquistato il sushi poniamolo al riparo, con una lastra di detersivo congelato posta al di sotto del vassoio del sushi e una posta al di sopra. Se vogliamo essere sicuri che non avvengano spiacevoli travasi, appoggiamo un foglio di alluminio anche sul pesce. Chiudiamo ermeticamente il nostro contenitore. Ora possiamo conservarlo tranquillamente nello zaino o in borsa alla nostra postazione di lavoro. Il sushi si manterrà fresco e non ci saranno cattivi odori in giro.